Холостяцька квартира Г'ю Гранта виставлена на продаж з привабливою знижкою

Лондонський пентхаус, який раніше належав Г'ю Гранту, повернувся в список об'єктів на продаж. Актор проживав у цьому будинку у 2002 році під час зйомок культової романтичної комедії "Реальна любов".

Квартира повернулася на продаж після зниження ціни на 2,8 мільйона. Зараз її можна придбати за 11 мільйонів доларів.

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Пентхаус, який отримав назву "холостяцька квартира", відомий тим, що тут проживав Г'ю Грант. Після року, проведеного у Південному Кенсінгтоні, актор вирішив продати нерухомість за 4,8 мільйона доларів.

Зручності у пентхаусі

Холостяцька квартира Г'ю Гранта / Фото SWNS

Пентхаус з 3-ма спальнями, відкритим плануванням кухні-вітальні та панорамними вікнами, займає площу понад 278 метрів квадратних. Грант, який уникає зайвої публічності, навіть вважав, що цей дім занадто демонстративний та не забезпечує достатньої приватності.

Пентхаус має відкрите планування / Фото SWNS

Квартира розташована на сьомому поверсі будівлі. Серед додаткових зручностей – джакузі на даху, приватний тренажерний зал, гардеробна, 2 великі гостьові спальні та просторий основний люкс.

У квартирі 3 спальні / Фото SWNS

Просторий санвузол / Фото SWNS

Влаштувати зону для відпочинку просто неба можна на одному із двох особистих терас площею понад 139 квадратних метрів. Також пентхаус оснащений прямим доступом до ліфта, який веде до рецепції.

Тераса з джакузі / Фото SWNS