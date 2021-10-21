Холостяцька квартира Г'ю Гранта виставлена на продаж з привабливою знижкою
Джерело:New York Post
Лондонський пентхаус, який раніше належав Г'ю Гранту, повернувся в список об'єктів на продаж. Актор проживав у цьому будинку у 2002 році під час зйомок культової романтичної комедії "Реальна любов".
Квартира повернулася на продаж після зниження ціни на 2,8 мільйона. Зараз її можна придбати за 11 мільйонів доларів.
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Пентхаус, який отримав назву "холостяцька квартира", відомий тим, що тут проживав Г'ю Грант. Після року, проведеного у Південному Кенсінгтоні, актор вирішив продати нерухомість за 4,8 мільйона доларів.
Зручності у пентхаусі
Пентхаус з 3-ма спальнями, відкритим плануванням кухні-вітальні та панорамними вікнами, займає площу понад 278 метрів квадратних. Грант, який уникає зайвої публічності, навіть вважав, що цей дім занадто демонстративний та не забезпечує достатньої приватності.
Квартира розташована на сьомому поверсі будівлі. Серед додаткових зручностей – джакузі на даху, приватний тренажерний зал, гардеробна, 2 великі гостьові спальні та просторий основний люкс.
Влаштувати зону для відпочинку просто неба можна на одному із двох особистих терас площею понад 139 квадратних метрів. Також пентхаус оснащений прямим доступом до ліфта, який веде до рецепції.