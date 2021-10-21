Квартира вернулась на продажу после снижения цены на 2,8 миллиона. Сейчас ее можно приобрести за 11 миллионов долларов.

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Пентхаус, который получил название "холостяцкая квартира", известный тем, что здесь жил Хью Грант. После года, проведенного в Южном Кенсингтоне, актер решил продать недвижимость за 4,8 миллиона долларов.

Удобства в пентхаусе

Холостяцкая квартира Хью Гранта / Фото SWNS

Пентхаус с 3-мя спальнями, открытой планировкой кухни-гостиной и панорамными окнами, занимает площадь более 278 квадратных метров. Грант, который избегает излишней публичности, даже считал, что этот дом слишком демонстративный и не обеспечивает достаточной приватности.

Пентхаус имеет открытую планировку / Фото SWNS

Квартира расположена на седьмом этаже здания. Среди дополнительных удобств – джакузи на крыше, частный тренажерный зал, гардеробная, 2 большие гостевые спальни и просторный основной люкс.

В квартире 3 спальни / Фото SWNS

Просторный санузел / Фото SWNS

Устроить зону для отдыха под открытым небом можно на одной из двух личных террас площадью более 139 квадратных метров. Также пентхаус оснащен прямым доступом к лифту, который ведет к рецепции.

Терраса с джакузи / Фото SWNS