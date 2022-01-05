Хто купуватиме нерухомість у 2022 році: аналіз потреб аудиторії у карантинних реаліях

У 2022 році понад 55% покупців житла на первинному ринку купуватимуть квартири за наявні статки - за власні накопичення або ж за допомогою продажу старого житла і купівлі нового з доплатою, яка не перевищуватиме 30 – 40% від вартості нової оселі.

Ще 35% інвесторів планують скористатися програмами із розтермінування від девелоперів, близько 10% покупців готові придбати квартиру за допомогою іпотечних програм. Про це розповів Михайло Підвисоцький.

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Портрет покупця нерухомості у 2022 році

При цьому, за словами експерта, близько 60% потенційних покупців вже мають власне житло і намагатимуться покращити умови життя, шукаючи технологічні, продумані до дрібниць, проєкти з новим побутовим комфортом, що органічно поєднані з природним середовищем.

У 2022 році переважна більшість покупців первинного житла, а це 80 – 85%, належатиме до вікової категорії від 25 до 45 років. Близько 10 – 15% – це аудиторія віком від 45 до 60 років,

– зазначив експерт.

Що стосується "портрету покупця" на первинному ринку, у 2022 році понад 40% тих, хто цікавитиметься нерухомістю "прийдуть" з IT-індустрії. Ще 30% інвесторів – менеджери середньої та вищої керівних ланок секторів рітейлу, логістики, роздрібної торгівлі. Близько 20% покупців належатимуть до творчих професій: дизайнери, креативні директори, маркетологи. Понад 10% покупців – експати (іноземні громадяни, що працюють в Україні та громадяни України, що тривалий час працюють за кордоном), а також люди старшого віку з усталеним життям.

Житло для представників IT-індустрії

Яке житло купуватимуть у 2022 році / Фото Unsplash

"Для представників IT-індустрії властиве сприйняття життя без надуманих ускладнень, але з ретельним, "аналітичним" вивченням особливостей того чи іншого проєкту та бренду забудовника. Ця категорія покупців орієнтується на потребу життя в технологічному середовищі, де є все, що потрібно для життя і роботи, але при цьому вони воліють знайти тихий, усамітнений простір поблизу великого міста", – наголосив експерт.

Не слід забувати, що через пандемію велика частка IT-спеціалістів працює вдома, тому дуже часто вони потребують додаткової площі для створення домашнього офісу або ж орієнтуватимуться на наявність коворкінгу чи офісних приміщень поруч з житлом.

Житло для менеджерів

Підвисоцький звернув увагу на те, що для менеджерів середньої та вищої керівних ланок через їхній досить напружений робочий графік часто вкрай важливим є усамітнене, гармонійне і спокійне життя біля природи, щоб знайти джерело поповнення енергії, життєвих сил.

Ця категорія покупців шукатиме місце, яке допоможе їм позбутися “робочих” стресів та змінити на краще своє життя,

– вважає експерт.

Житло для представників "креативного класу"

Важливе значення полягатиме в самій концепції майбутнього проєкту, ідеології житлового комплексу та додаткових конкурентних перевагах, наприклад, можливості ефективно працювати у форматі аутсорсу чи без надмірної потреби перебування в офісі.

Це люди, які налаштовані отримувати від життя позитивні емоції, в яких вони вбачають власне та родинне щастя. Водночас "люди з реалізованим успішним досвідом", купуючи житло, шукатимуть насамперед безпеку, затишок, природу, можливість жити в спокої, без міського хаосу,

– зазначає Підвисоцький.

Житло для експатів

Яке житло купуватимуть у 2022 році / Фото Unsplash

За словами експерта, цій групі потрібне сучасне, технологічне і безпечне житло для всієї родини. Їм потрібні відчуття захищеності та затишку, адже вони вбачають "батьківщину" у власній оселі.

Основні тренди на ринку житла у 2022 році

Експерт вважає, що незалежно від рівня статків, принципів вибору житла, у 2022 році всі зазначені групи покупців об’єднуватиме кілька загальних рис:

бажання жити серед природи з елементами усамітненого життя, але недалеко від великого міста,

бажання жити в сучасних будинках, зведених з використанням найновіших технологій та із сучасних екоматеріалів (деревини, каменю тощо),

жити в середовищі собі подібних людей.

На його думку, однією з важливих тенденцій первинного ринку у 2022 році буде максимальне зосередження девелоперів на запитах потенційних покупців.

"Забудовники, реалізуючи масштабні проєкти, намагатимуться врахувати потреби всіх категорій покупців, створюючи окремі будинки під вимоги конкретної цільової аудиторії. Наразі це можливо переважно в об’єктах формату "нових міст", що будуватимуться "з нуля". Такі об’єкти варто вважати новими "містами-супутниками", зведення яких буде органічно вплетене в існуюче довкілля", – вважає експерт.

На його переконання, найбільші українські девелоперські компанії усвідомлюють важливість будувати за світовими тенденціями з урахуванням енергозбереження, екології. Тому у найближчому майбутньому в Україні з’являться проєкти у форматі "нових міст".