Еще 35% инвесторов планируют воспользоваться программами по рассрочке от девелоперов, около 10% покупателей готовы приобрести квартиру с помощью ипотечных программ. Об этом рассказал Михаил Пидвысоцкий.

Интересно Известный девелопер назвал главные тенденции на рынке жилья в 2022 году

Портрет покупателя недвижимости в 2022 году

По словам эксперта, около 60% потенциальных покупателей уже имеют собственное жилье и постараются улучшить условия жизни, ища технологические, продуманные до мелочей, проекты с новым бытовым комфортом, органично сочетающиеся с природной средой.

В 2022 году подавляющее большинство покупателей первичного жилья, а это 80 – 85%, будет относиться к возрастной категории от 25 до 45 лет. Около 10 – 15% – это аудитория в возрасте от 45 до 60 лет,

– отметил эксперт.

Что касается "портрета покупателя" на первичном рынке, в 2022 году более 40% интересующихся недвижимостью "придут" из IT-индустрии. Еще 30% инвесторов – менеджеры среднего и высшего руководящих звеньев секторов ритейла, логистики, розничной торговли. Около 20% покупателей будут относиться к творческим профессиям: дизайнеры, креативные директора, маркетологи. Более 10% покупателей – экспаты (иностранные граждане, работающие в Украине и граждане Украины, длительное время работающие за границей), а также люди старшего возраста с устоявшейся жизнью.

Жилье для представителей IT-индустрии



Какое жилье будут покупать в 2022 году / Фото Unsplash

"Для представителей IT-индустрии свойственно восприятие жизни без надуманных осложнений, но с тщательным, "аналитическим" изучением особенностей того или иного проекта и бренда застройщика. Эта категория покупателей ориентируется на потребность жизни в технологической среде, где есть все, что нужно для жизни и работы, но при этом они предпочитают найти тихое, уединенное пространство вблизи большого города", – подчеркнул эксперт.

Не следует забывать, что из-за пандемии большая часть IT-специалистов работает дома, поэтому очень часто они требуют дополнительной площади для создания домашнего офиса или же будут ориентироваться на наличие коворкинга. офисных помещений рядом с жильем.

Жилье для менеджеров

Подвысоцкий обратил внимание на то, что для менеджеров среднего и высшего руководящих звеньев из-за их достаточно напряженного рабочего графика часто крайне важна уединенная, гармоничная и спокойная жизнь у природы, чтобы найти источник пополнения энергии, жизненных сил.

Эта категория покупателей будет искать место, которое поможет им избавиться от "рабочих" стрессов и изменить к лучшему свою жизнь,

– считает эксперт.

Жилье для представителей "креативного класса"

Важное значение будет заключаться в самой концепции будущего проекта, идеологии жилищного комплекса и дополнительных конкурентных преимуществах, например возможности эффективно работать в формате аутсорса или без чрезмерной потребности пребывания в офисе.

Это люди, которые настроены получать от жизни положительные эмоции, в которых они видят собственное и счастье. В то же время "люди с реализованным успешным опытом", покупая жилье, будут искать прежде всего безопасность, уют, природу, возможность жить в покое, без городского хаоса,

– отмечает Подвысоцкий.

Жилье для экспатов



Какое жилье будут покупать в 2022 году / Фото Unsplash

По словам эксперта, этой группе нужно современное, технологичное и безопасное жилье для всей семьи. Им нужны ощущения защищенности и уюта, ведь они видят "родину" в собственном доме.

Основные тренды на рынке жилья в 2022 году

Эксперт считает, что независимо от уровня состояния, принципов выбора жилья, в 2022 году все указанные группы покупателей будут объединять несколько общих черт:

желание жить среди природы с элементами уединенной жизни, но недалеко от большого города, желание жить в современных домах, возведенных с использованием новейших технологий и современных экоматериалов (древесины, камня и тому подобное), жить в среде себе подобных людей.

По его мнению, одной из важных тенденций первичного рынка в 2022 году станет максимальное сосредоточение девелоперов на запросах потенциальных покупателей.

"Застройщики, реализуя масштабные проекты, постараются учесть потребности всех категорий покупателей, создавая отдельные дома под требования конкретной целевой аудитории. Сейчас это возможно преимущественно в строящихся "с нуля" объектах формата "новых городов". Такие объекты следует считать новыми "городами-спутниками", возведение которых будет органично вплетено в существующую окружающую среду", – считает эксперт.

По его убеждению, крупнейшие украинские девелоперские компании отдают себе отчет в важности строить по мировым тенденциям с учетом энергосбережения, экологии. Поэтому в ближайшем будущем на Украине появятся проекты в формате "новых городов".