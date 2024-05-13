Ширина навіть не два метри: у Вашингтоні продають химерний "худий будинок"

Цей односімейний будинок у Вашингтоні за планом мали звести шириною близько 5 метрів. Проте з однієї вагомої причини житло збудували набагато вужчим – всього 1,8 метра.

Нещодавно завершений будинок оцінили в 581,9 тисячі доларів. Він вміщує одну спальню та окрему ванну кімнату, а також кухню та вітальню.

Зверніть увагу Купівля квартири в новобудові: що треба знати про акт приймання-передачі житла

"Худий будинок" шириною до двох метрів

Спочатку ця маленька нерухомість, що привернула увагу всієї країни, з'явилася на ринку в за 799, 9 тисячі доларів. Оскільки покупець не відгукувався, ціну довелося знижувати кілька разів. Агент з продажу каже, що теперішня вартість є остаточною.

Забудовник хотів збудувати чотириповерховий будинок шириною 4,6 метра, але місто змінило закони про зонування, тож йому довелося побудувати цей худий дім. Ширину зменшили до половини",

– каже агент з продажу.

Інтер'єр площею 55 квадратних метрів має сучасний дизайн з інтелектуальним освітленням, а також сонячні батареї та систему безпеки. На першому поверсі розташована кухня та вітальня, а на другому – самотня спальня в будинку разом із повноцінною ванною кімнатою.

Світлий інтер'єр з вікнами в кожній кімнаті / Фото Bright MLS

Зараз це один із найпопулярніших будинків у місті. Про нього навіть писали в журналі People.