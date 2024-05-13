Недавно завершенный дом оценили в 581,9 тысячи долларов. Он вмещает одну спальню и отдельную ванную комнату, а также кухню и гостиную.

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"Худой дом" шириной до двух метров

Изначально эта маленькая недвижимость, что привлекла внимание всей страны, появилась на рынке в за 799, 9 тысячи долларов. Поскольку покупатель не откликался, цену пришлось снижать несколько раз. Агент по продаже говорит, что нынешняя стоимость является окончательной.

Застройщик хотел построить четырехэтажный дом шириной 4,6 метра, но город изменил законы о зонировании, поэтому ему пришлось построить этот худой дом. Ширину уменьшили до половины",

– говорит агент по продажам.

Интерьер площадью 55 квадратных метров имеет современный дизайн с интеллектуальным освещением, а также солнечные батареи и систему безопасности. На первом этаже расположена кухня и гостиная, а на втором – одинокая спальня в доме вместе с полноценной ванной комнатой.

Светлый интерьер с окнами в каждой комнате / Фото Bright MLS

Сейчас это один из самых популярных домов в городе. О нем даже писали в журнале People.