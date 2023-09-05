Які кольори дизайнери вважають найкращими для кухні: запам'ятайте їх

Тенденції змінюються, але ці основні кольори завжди залишаються актуальними. Дізнайтеся, які три тони дизайнери вважають ідеальними для кухні.

Які кольори гарно виглядають на кухні? Хоча відповідь на це питання залежить від багатьох факторів, є деякі відтінки, які завжди ідеальні в будь-якому просторі.

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Білий

Білий офіційно є найпопулярнішим кольором для кухонь цього року, і його незмінну привабливість зрозуміти легко.

"Біла фарба надає кімнаті свіжості, світла та повітря, створюючи відчуття чистоти, тому, ймовірно, білий колір і є найпопулярнішим вибором для кухні", – каже експерт з інтерʼєру Майкл Роллан.

Дизайнери радять використовувати білий колір як базовий колір і доповнити його яскравим або темним відтінком. Наприклад, пофарбуйте стіни білим, а кухонний острів оберіть блакитним, блідо-жовтим чи навіть чорним.

Повністю біла кухня зі стільницею і шафами кольору слонової кістки / Фото Neptune

Рожевий

Протягом останнього місяця Magnet рожевий почав частіше з'являтися на кухнях. Можливо, це відбувається через Барбі-тренд.

Однак рожевий у дизайні кухні – це не той яскравий і "крикливий" колір, що у відомому фільмі. Це його ніжний або блідий відтінок.

Експерти радять використовувати цей неймовірний колір на стінах. Проте якщо ви не любите рожевий, то можете додати кілька акцентів. Наприклад, це може бути кухонний острів та кілька деталей – чайник або тостер світло-рожевого.

Рожева й темно-синя кухня / Фото Farrow & Ball

Зелений

Ідеї зелених кухонь опинилися на піку тенденцій дизайну інтер'єру в останні роки. Зокрема, це відбулося через природні конотації зеленого.

"Ми інстинктивно почуваємося "як вдома", коли спілкуємося з природою. Тож використання зеленого в інтер’єрі дозволяє нам привнести зовнішнє середовище в дім. та допомагає підсвідомо заспокоїти наш настрій та розум", – каже директор із дизайну британської будівельної компанії Howdens Торі Саммерс.

Експерти Benjamin Moore рекомендують додати зелений в інтерʼєр "невеликими дозами", наприклад, як і в попередньому випадку з рожевим – через кухонний острів. Також можна пофарбувати зеленим одну стіну, і тим самим створити акцент.

Шпалери зеленого кольору / Фото Paper & Paint Library Lighthouse