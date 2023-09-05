Какие цвета хорошо смотрятся на кухне? Хотя ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, есть некоторые оттенки, всегда идеальные в любом пространстве.

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Белый

Белый официально является самым популярным цветом для кухонь в этом году, и его неизменную привлекательность легко понять.

"Белая краска придает комнате свежесть, свет и воздух, создавая ощущение чистоты, поэтому, вероятно, белый цвет и является самым популярным выбором для кухни", – говорит эксперт по интерьеру Майкл Роллан.

Дизайнеры советуют использовать белый цвет в качестве базового цвета и дополнить его ярким или темным оттенком. К примеру, покрасьте стены белым, а кухонный остров выберите голубым, бледно-желтым или даже черным.

Полностью белая кухня со столешницей и шкафами цвета слоновой кости / Фото Neptune

Розовый

В последний месяц Magnet розовый начал чаще появляться на кухнях. Возможно, это происходит из-за Барби-тренда.

Однако розовый в дизайне кухни – это не тот яркий и крикливый цвет, что в известном фильме. Это его нежный или бледный оттенок.

Эксперты рекомендуют использовать этот невероятный цвет на стенах. Однако если вы не любите розовый, то можете прибавить несколько акцентов. К примеру, это может быть кухонный остров и несколько деталей – чайник или тостер светло-розового.

Розовая и темно-синяя кухня / Фото Farrow & Ball

Зеленый

Идеи зеленых кухонь оказались на пике тенденций дизайна интерьера в последние годы. В частности, это произошло из-за естественных коннотации зеленого.

"Мы инстинктивно чувствуем себя "как дома", когда общаемся с природой. Поэтому использование зеленого в интерьере позволяет нам привнести внешнюю среду в дом и помогает подсознательно успокоить наше настроение и ум", - говорит директор по дизайну британской строительной компании Howdens Тори Саммерс .

Эксперты Benjamin Moore рекомендуют добавить зеленый в интерьер "небольшими дозами", например, как и в предыдущем случае с розовым – через кухонный остров. Также можно выкрасить зеленым одну стену, и тем самым создать акцент.

Обои зеленого цвета / Фото Paper & Paint Library Lighthouse