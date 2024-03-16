Освіжити інтер'єр можна не лише за допомогою кольору, а й використовуючи весняний декор. Проте яскраві, але водночас не "крикливі" відтінки фарб одразу вдихнуть свіже повітря у ваш дім. Експерт Патрік О'Доннелл каже, що ці два популярні тони будуть ідеальними.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

Приглушений жовтий

Стіни в коридорі пофарбовані приглушено-жовтим / Фото Farrow & Ball

Патрік каже, що це ідеальний весняний колір. У їхній компанії фарба цього відтінку має назву Sudbury Yellow "Вона елегантна, у ній немає нічого надто кричущого, але є певна глибина"

Якщо обрати приглушений жовтий для фарбування стін, то будь-яка ваша кімната гарантовано стане теплою і затишною. А якщо поставити ще багато виробів з дерева – це буде ідеально.

М'який зелений

Обідній куточок на кухні із м'якими зеленими стінами / Фото Farrow & Ball

А цей відтінок у Farrow & Ball називають Yeabridge Green. Його описують як оптимістичний зелений". Для сміливих Патрік радить обрати його для зовнішнього фарбування вхідних дверей, якщо стіни білі.

Що стосується внутрішнього оздоблення, то добре було б пофарбувати м'яким зеленим стіни в коридорі (чудово виглядатимуть з традиційними дерев'яними сходами) або на кухні.