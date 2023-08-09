Чудовий будинок із п'ятьма спальнями та чотирма ванними розташований на великій території площею 8,5 гектара. Він розміщений в ексклюзивному приморському анклаві. Там, на вершині пагорба, відкриваються панорамні краєвиди на навколишню природу.

Зверніть увагу Інвестиційна цінність: чому наявність паркінгу збільшує привабливість житлових комплексів

Найкращий сімейний будинок

Вартість житла трохи захмарна – близько 20 мільйонів доларів. Якщо нерухомість продадуть за таку ціну, то вона поб'є рекорд найдорожчого будинку передмістя – продаж за 14,1 мільйона доларів у грудні 2021 року.

Агент з нерухомості Нік Бордін, який відповідає за продаж будинку, розповів, чому він так дорого коштує. По-перше, через розташування на узбережжі моря та неймовірні краєвиди. По-друге, у вартість входять необхідні дозволи на поділ ділянки, де розташований будинок. Нові власники зможуть продати певну частину, якщо забажають.

Величезна ділянка, яку можна поділити та продати за бажанням власників/ Фото Realestate

Окрім спалень та ванних кімнат, у будинку є простора вітальня та їдальня відкритого планування, яка переходить на терасу. Також облаштована медіакімната та додаткова кімната-студія, тож місця буде достатньо навіть для родини. Для тих, хто працює з дому, є окремий офіс.

Море за кожним вікном / Фото Realestate

Хоч до моря зовсім близько, надворі ще облаштували невеликий басейн. Агент з нерухомості каже, що будинком вже зацікавилися кілька покупців, деякі з них живуть в інших країнах.