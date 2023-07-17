Притулок площею 38 квадратних метрів спроєктували у 2020 році в рамках проєкту, відомого як Designer Cottages by Berkshire Hathaway.

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"Наша компанія, The Retreat by Oakstone, почала розбудову крихітних будинків у 2019 році, і попит був приголомшливим. Це помешкання – концепція, яку я придумав багато років тому, базуючись на спогадах про мої найкращі канікули в дитинстві", — каже один із розробників Чіп Хейс.

Ідеальне місце для відпочинку

Дизайн будинку був натхненний природним середовищем сусіднього озера. У котеджі є лише одна спальня та ванна, але там можуть комфортно розміститися шестеро осіб. Адже в спальні є два двоярусні ліжка та окрема мансарда для гостей.

"Будинок приголомшливий і має всі зручності, які вам коли-небудь знадобляться. На озері поруч не плавають моторні човни чи ще щось подібне, що робить його дуже спокійним і мальовничим", – розповідає Хейс.

Дизайн, натхненний природою / Фото Realtor

Чудово те, що елітна мініатюрна нерухомість повністю мебльована. Також у помешканні є найсучасніша техніка, зокрема, пральна та сушильна машини. Окрім того, встановлена мініспліт-система опалення та охолодження та є водонагрівач.

Та найгарніша тут саме природа. Надворі є дуже багато місця, щоб погуляти чи організувати посиденьки біля вогнища, де можуть комфортно розміститися до 15 осіб. Вартість нерухомості становить за 569 900 доларів.

Можна відпочивати біля вогнища / Фото Realtor