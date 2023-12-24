Цього святкового сезону, як і завжди, банти можна побачити скрізь. Адже ці прикраси дуже легкі у виготовленні та універсальні. Ви можете використовувати стрічку будь-якого кольору, яка найкраще підходить до вашого стилю, – і ось, як можна це обіграти в декорі.

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Додайте банти до композицій з різдвяних гілок

Якщо ви приготували різдвяні віночки, то почепити на них бант буде дуже гарною ідеєю. Проте, якщо у вас зовсім нічого немає, то ви можете зробити мінімалістські композиції з кількох гілок ялинки і бантика. Це один із варіантів традиційного декору, який завжди актуальний. Дизайнерка інтер'єру Енн Сейдж показує, як це робити покроково.

Прикрасьте бантами свічки

Можна наклеїти бант буквально на що завгодно. Наприклад, прикрасьте свої свічки на столі, щоб створити особливу атмосферу. Така деталь одразу змінює вигляд не лише столу, а й усієї кімнати.

Обв'яжіть звичайні келихи для гостей

Це чудовий спосіб покращити зовнішній вигляд вашого скляного посуду цього святкового сезону. Обв'яжіть ніжки келихів для коктейлю, як це показала художниця Поппі Дейс. Для цього вам знадобиться тонка стрічка.