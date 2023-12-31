Оздоблення синім: як освіжити кімнати за допомогою цього заспокійливого кольору

Спокійний, прохолодний і природний – синій колір є безпрограшним варіантом для оформлення кімнат. Науково доведено, що це заспокійливий відтінок, який допомагає розслабитися, саме тому його часто використовують у спальнях.

Якщо ви хочете створити вдалий дизайн, то слід дотримуватися правил щодо використання синього та його відтінків у домі. Дізнайтеся, які тони найкраще поєднуються з цим кольором.

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Використання синього в інтер'єрі: хитрощі дизайнерів

Для початку треба визначитися з відтінком. Можливо, у вас вже є улюблений тон, який ви хочете використати.

Експерти кажуть, що якщо ваша кімната виходить на північ або схід, вона, найімовірніше, мало освітлена. У такому разі варто обрати світлий відтінок, наприклад, блакитний або бірюзовий. Якщо ж кімната виходить на південь або захід, то ви можете обрати темні холодні тони.

Темно-чиркова вітальня / Фото Alison Giese Interiors

Потім вам потрібно вирішити, яку атмосферу в кімнаті ви хочете створити: якщо затишну чи простору, то доречним буде темніший синій; а якщо заспокійливу – світлий блакитний.

Які кольори вдало поєднуються з синім

Більшість кольорів добре поєднується з синім. Наприклад, у комбінації з жовтим, помаранчевим і червоним він додасть простору візуального тепла.

Ви завжди можете поєднати синій з білим, щоб створити класичний елегантний дизайн. Зі списку нейтральних тонів можна обрати коричневий і чорний. Єдиний колір, якого слід уникати, – це сірий, адже в поєднанні із синім він створить надто холодну атмосферу.

Блакитна спальня з яскравою картиною і коричневими стільцями / Фото Nickolas Sargent