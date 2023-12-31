Если вы хотите создать удачный дизайн, то следует придерживаться правил использования синего и его оттенков в доме. Узнайте, какие тона лучше всего сочетаются с этим цветом.

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Использование синего в интерьере: уловки дизайнеров

Для начала нужно определиться с оттенком. Возможно, у вас есть любимый тон, который вы хотите использовать.

Эксперты говорят, что если ваша комната выходит на север или восток, она, скорее всего, мало освещена. В таком случае следует выбрать светлый оттенок, например, голубой или бирюзовый. Если комната выходит на юг или запад, то вы можете выбрать темные холодные тона.

Темно-чирковая гостиная / Фото Alison Giese Interiors

Затем вам нужно решить, какую атмосферу в комнате вы хотите создать: если уютную или просторную, то уместным будет темнее синий; а если успокаивающее – светлый голубой.

Какие цвета удачно сочетаются с синим

Большинство цветов хорошо сочетается с синим. К примеру, в сочетании с желтым, оранжевым и красным он придаст простору визуального тепла.

Вы всегда можете соединить синий с белым, чтобы создать элегантный классический дизайн. Из списка нейтральных тонов можно выбрать коричневый и чёрный. Единственный цвет, которого следует избегать – это серый, ведь в сочетании с синим он создаст слишком холодную атмосферу.