Зелений колір у коридорі: 5 ідей для свіжого дизайну, що натхненні природою

Дизайнери не дарма радять використовувати зелений для інтер'єру коридору чи передпокою. За допомогою цього кольору можна створити заспокійливий дизайн, адже він асоцієються з природою.

Якщо правильно використати зелений, то можна створити збалансовану та гармонійну атмосферу. Якраз це й потрібно для приміщення, яке першим бачать господарі та їхні гості, коли заходять у дім.

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Зелений дуже універсальний колір, тому він поєднується з цілою палітрою кольорів: від яскраво-рожевого і фіолетового до більш витончених нейтральних, таких як кремовий і коричневий. Ось 5 дизайнів разом із порадами експертів, які допоможуть створити затишний простір.

Використовуйте зелені шпалери

Передпокій у традиційному стилі із зеленими квітковими шпалерами / Фото Soane Britain

Чудовий приклад шпалер для коридору, який не лише зеленого кольору, але й має різноманітні візерунки у формі рослин. Це додає візуального шарму в інтер'єр та спокою в загальну атмосферу.

Додайте акцентних кольорів у зелений передпокій

Коридор у різних відтінках зеленого з різноколірними акцентами / Фото Polly Wreford

Акцентний колір допомагає "розбити" однотонну схему, тому важливо поєднували зелений ще хоча б з одним іншим тоном. У цьому сучасному коридорі використали барвисті картини та кілька аксесуарів.

Проявіть креативність під час фарбування

Триколірне фарбування із використанням зелених тонів / Фото Crown Paints

Творчий підхід до ідей фарбування коридору допоможе створити унікальний та привабливий дизайн. У цьому коридорі стіни пофарбували в три смуги: салатовим, темно-зеленим і білим.

Використовуйте зелений як другий колір

Зелений колір є додатковим у цьому білому інтер'єрі / Фото Time Inc

Якщо ви не хочете фарбувати стіни зеленим, то можете обрати якийсь нейтральний відтінок, а тоді доповнити його. Наприклад, у цьому передпокої основним кольором є білий, додатковим – зелений, а акцентним – жовтий

Створіть сміливий дизайн з яскраво-зеленим

Зелена м'яка тахта з яскравим килимом у коридорі / Фото Davide Lovatti

Зелений буває різних відтінків: від глибокого лісового до яскраво-лаймового. Якщо ви плануєте створити сміливий дизайн, треба розглядати яскраві відтінки. Додавши навіть дві помітні деталі, ви одразу зміните інтер'єр.