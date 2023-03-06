Натхненні весною: чарівні ідеї для жіночої спальні

Весна – особлива пора, коли хочеться трішки оновити все довкола. Які ідеї у цьому допоможуть – читайте у матеріалі.

Жіноча спальня – це особливий простір, у якому можуть поєднуватися різні стилі. Існує безліч ідей для створення ідеальної спальні, але тут потрібно пам'ятати одне найважливіше правило: спальня повинна бути місцем розслаблення і відпочинку після насиченого дня. Варто оформити її таким чином, щоб декор діяв заспокійливо.

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Приглушені кольори

Спальня, ймовірно, не те місце, де можна експериментувати з неоновими відтінками. Тут краще використовувати нейтральні, заспокійливі та більш приглушені кольори.

Затишок – основа спальні / Фото unsplash

В стилі вінтаж

Для облаштування жіночої спальні можна надихнутися вінтажним стилем. У спальні в стилі ретро відмінно підійде ліжко з каркасом з темного дерева. Правильне освітлення також важливе для вінтажної композиції. Тут добре підійдуть приліжкові лампи з тканинними абажурами, які дадуть ніжне, примхливе світло.

Аксесуари та текстиль також дуже важливі в оформленні в стилі ретро. Обираючи постільну білизну для вінтажної спальні, зупиняйте вибір на білосніжній з ніжною вишивкою або всипаній ніжною галявиною квітів. У вінтажній спальні також чудово пасуватимуть довгі штори.

Ідеальний інтер'єр спальні / Фото unsplash

Простір, наповнений мистецтвом

Для жіночого інтер'єру відмінно підійдуть прикраси у вигляді картин, репродукцій або постерів. Це можуть бути чорно-білі фотографії із зображеннями дів американського кіно, таких як Мерилін Монро чи Одрі Хепберн, графіка, що відсилає до світу моди, чи картини відомих художників.

Увага до деталей – особливо важлива / Фото unsplash

Квітковий мотив

Акцент, який ідеально підійде для жіночої спальні – це, звичайно ж, квіткові візерунки. Багато стилістів радять застосовувати в інтер'єрі шпалери з квітковим орнаментом. Такий декоративний штрих досить яскравий, тому найкраще оформляти у такий спосіб лише одну зі стін.

Ще одна ідея для романтичного оформлення – текстиль, прикрашений квітковим мотивом – постільна білизна, декоративні подушки, покривала або штори.