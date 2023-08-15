Ванна кімната в рожевих тонах: ця ідея може бути вашим найкращим рішенням

Ви будете здивовані, але рожевий загалом вважають набільш вдалим кольором для будь-якої кімнати. Ванна не є винятком.

Рожевий – це не обов'язково яскравий чи гламурний дівчачий відтінок. Одним із найулюбленіших кольорів дизайнерів є блідо-рожевий. Цей відтінок асоціюється зі спокоєм, романтикою та навіть молодістю.

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Рожевий у ванній кімнаті: як виглядає та з чим поєднується

Рожеву палітру найкраще використовувати у мінімалістичній ванній кімнаті. Якісна робота покаже найкращі риси цього тону. А меблі та декоративні деталі будуть красиво виглядати на рожевому тлі.

Позолочені деталі на тлі рожевої стіни та сантехніки / Фото Porcelain Superstore

До того ж за допомогою різних кольорів можна створити чудовий акцент чи контраст. Ось з якими кольорами вдало поєднується рожевий:

білий;

синій;

оливковий;

сірий;

чорний.

Рожевий з темно-сірим / Фото Porcelain Superstore

Блідо-рожевий відтінок у ванній, де є багато чорних акцентів / Фото Your Home Style

Інтерʼєр у таких відтінках виглядає вишукано і сучасно. Якщо ж говорити про сміливі дизайни, то можна поєднати рожевий з баклажановим, кораловим, золотисто-жовтим і коричневим кольорами.

Світло-рожевий у поєднанні з кораловим / Фото Valspar Paint