Розовый – это не обязательно яркий или гламурный оттенок. Одним из самых любимых цветов дизайнеров является бледно-розовый. Этот оттенок ассоциируется со спокойствием, романтикой и даже молодостью.

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Розовый в ванной: как выглядит и с чем сочетается

Розовую палитру лучше всего использовать в минималистичной ванной комнате. Качественная работа покажет самые лучшие черты этого тона. А мебель и декоративные детали будут красиво смотреться на розовом фоне.

Позолоченные детали на фоне розовой стены и сантехники / Фото Porcelain Superstore

К тому же с помощью разных цветов можно создать отличный акцент или контраст. Вот с какими цветами удачно сочетается розовый:

белый;

синий;

оливковый;

серый;

черный.

Розовый с темно-серым / Фото Porcelain Superstore

Бледно-розовый оттенок в ванной, где есть много черных акцентов / Фото Your Home Style

Интерьер в таких оттенках выглядит изысканно и современно. Если же говорить о смелых дизайнах, то можно сочетать розовый с баклажановым, коралловым, золотисто-желтым и коричневым цветами.

Светло-розовый в сочетании с коралловым / Фото Valspar Paint