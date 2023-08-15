Розовый – это не обязательно яркий или гламурный оттенок. Одним из самых любимых цветов дизайнеров является бледно-розовый. Этот оттенок ассоциируется со спокойствием, романтикой и даже молодостью.
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Розовый в ванной: как выглядит и с чем сочетается
Розовую палитру лучше всего использовать в минималистичной ванной комнате. Качественная работа покажет самые лучшие черты этого тона. А мебель и декоративные детали будут красиво смотреться на розовом фоне.
Позолоченные детали на фоне розовой стены и сантехники / Фото Porcelain Superstore
К тому же с помощью разных цветов можно создать отличный акцент или контраст. Вот с какими цветами удачно сочетается розовый:
- белый;
- синий;
- оливковый;
- серый;
- черный.
Розовый с темно-серым / Фото Porcelain Superstore
Бледно-розовый оттенок в ванной, где есть много черных акцентов / Фото Your Home Style
Интерьер в таких оттенках выглядит изысканно и современно. Если же говорить о смелых дизайнах, то можно сочетать розовый с баклажановым, коралловым, золотисто-желтым и коричневым цветами.
Светло-розовый в сочетании с коралловым / Фото Valspar Paint