Зелений колір у ванній кімнаті: чи доречний він та з якими відтінками поєднувати

Багато дизайнери вважають зелений кольором 2023 року. Тому дизайнів ванних кімнат у зелених відтінках щораз більшає.

Чи доречним буде зелений у ванній кімнаті? Так, звичайно. Кожен відтінок цього кольору матиме різний ефект, тому вам потрібно знайти "свій" зелений. Хочете легкий і повітряний відтінок чи темний і драматичний? Ви можете використовувати зелений для створення ванної у будь-якому стилі, це дуже універсальний колір.

Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям

Зелений у ванній кімнаті: чому саме цей колір

Зелений представлений у величезній палітрі відтінків, тому він буде гарним вибором. Підберіть правильний тон – і ви будете вражені. Багато людей шкодують, що раніше ніколи не розглядали ідеї зеленої ванної кімнати.

Якщо думка про повністю зелене приміщення вас трохи лякає, пам'ятайте, що ви можете скористатися правилом "що менше, то краще".

Акцентна зелена стіна / Фото M.Lavender Interiors

Ви можете пофарбувати зеленим лише одну стіну, щоб створити акцент, або ж встановити зелену плитку на підлозі й додати кілька деталей цього кольору на стінах.

Варто зазначити, що зелений – це колір природи. Він додає свіжості та допомагає розслабитись.



Біло-зелена плитка у ванній кімнаті / Фото Cotswold farm hideaway

Які тони поєднуються із зеленим

Зелений – один із тих кольорів, який добре поєднується з багатьма тонами. Ви можете поєднати його з нейтральними відтінками, такими як бежевий і темно-коричневий, або використати різкий рожевий чи куркумовий.

Особливо добре зелений поєднується з жовтим, оскільки ці кольори розташовані поруч на загальноприйнятій палітрі. Гармонію видно здалеку.

Зелений – чудовий акцентний колір у білих ванних кімнатах. Це поєднання кольорів завжди ідеальне, тож візьміть до уваги.

Зелений вдало поєднується з багатьма кольорами / Фото Penny Morrison