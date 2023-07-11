Уместным ли будет зеленый в ванной комнате? Да конечно. Каждый оттенок этого цвета будет иметь разный эффект, поэтому вам нужно найти "свой" зеленый. Хотите легкий и воздушный оттенок или темный и драматический? Вы можете использовать зеленый для создания ванной в любом стиле, это очень универсальный цвет.

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Зеленый в ванной: почему именно этот цвет

Зеленый представлен в огромной оттеночной палитре, поэтому он будет хорошим выбором. Подберите верный тон – и вы будете поражены. Многие сожалеют, что раньше никогда не рассматривали идеи зеленой ванной комнаты.

Если мнение о полностью зеленом помещении вас немного пугает, помните, что вы можете воспользоваться правилом "чем меньше, тем лучше".

Акцентная зеленая стена / Фото M.Lavender Interiors

Вы можете покрасить зеленым только одну стену, чтобы создать акцент, или установить зеленую плитку на полу и добавить несколько деталей этого цвета на стенах.

Следует отметить, что зеленый – это цвет природы. Он придает свежесть и помогает расслабиться.



Бело-зеленая плитка в ванной комнате / Фото Cotswold farm hideaway

Какие тона сочетаются с зеленым

Зеленый – один из цветов, который хорошо сочетается со многими тонами. Вы можете совместить его с нейтральными оттенками, такими как бежевый и темно-коричневый, или использовать резкий розовый или куркумовый.

Особенно хорошо зеленый сочетается с желтым, поскольку эти цвета расположены рядом на общепринятой палитре. Гармония видна издалека.

Зеленый – отличный акцентный цвет в белых ванных комнатах. Это сочетание цветов всегда идеально, поэтому примите во внимание.

Зеленый удачно сочетается со многими цветами / Фото Penny Morrison