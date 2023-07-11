Уместным ли будет зеленый в ванной комнате? Да конечно. Каждый оттенок этого цвета будет иметь разный эффект, поэтому вам нужно найти "свой" зеленый. Хотите легкий и воздушный оттенок или темный и драматический? Вы можете использовать зеленый для создания ванной в любом стиле, это очень универсальный цвет.
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Зеленый в ванной: почему именно этот цвет
Зеленый представлен в огромной оттеночной палитре, поэтому он будет хорошим выбором. Подберите верный тон – и вы будете поражены. Многие сожалеют, что раньше никогда не рассматривали идеи зеленой ванной комнаты.
Если мнение о полностью зеленом помещении вас немного пугает, помните, что вы можете воспользоваться правилом "чем меньше, тем лучше".
Акцентная зеленая стена / Фото M.Lavender Interiors
Вы можете покрасить зеленым только одну стену, чтобы создать акцент, или установить зеленую плитку на полу и добавить несколько деталей этого цвета на стенах.
Следует отметить, что зеленый – это цвет природы. Он придает свежесть и помогает расслабиться.
Бело-зеленая плитка в ванной комнате / Фото Cotswold farm hideaway
Какие тона сочетаются с зеленым
Зеленый – один из цветов, который хорошо сочетается со многими тонами. Вы можете совместить его с нейтральными оттенками, такими как бежевый и темно-коричневый, или использовать резкий розовый или куркумовый.
Особенно хорошо зеленый сочетается с желтым, поскольку эти цвета расположены рядом на общепринятой палитре. Гармония видна издалека.
Зеленый – отличный акцентный цвет в белых ванных комнатах. Это сочетание цветов всегда идеально, поэтому примите во внимание.
Зеленый удачно сочетается со многими цветами / Фото Penny Morrison