Ikea пропонує крихітні апартаменти менш ніж за 1 долар на місяць

Поки весь світ переживає житлову кризу через дефіцит доступного житла, Ikea Japan шукає рішення, які допоможуть кожному отримати власний простір для життя. Концепт, який представила компанія – не новий, проте, на відміну від схожих – доступний кожному.

Проєкт Tiny Homes повинен розв'язати проблему із житлом у густонаселених регіонах. Як зазначається на сайті компанії місячна оренда такого житла коштуватиме 99 ієн (0,86 долара або 23,30 гривень).

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Що відомо про розробку

Концепт крихітного житла / Фото Ikea Japan

Перший будинок із серії розташований у престижному районі Шінджюку (Токіо). Квартира площею 10 квадратних метрів коштуватиме лише 99 ієн. Згідно з інформацією на сайті, зараз для оренди пропонується лише один блок повністю умебльований та прикрашений продукцією Ikea.

Орендареві доведеться самостійно оплачувати комунальні послуги / Фото Ikea

До 3 грудня компанія приймає заявки від потенційних орендарів, яким виповнилося 20 років. Відібрані кандидати зможуть жити в крихітній квартирі до 15 січня 2023 року, за умови, що вони зможуть самостійно оплачувати комунальні послуги.

Десять квадратних метрів – це небагато, але Ikea розповідає, що вони багато працювали, для того щоб ефективно використати доступну площу.

Квартира прикрашена продукцією Ikea / Фото Ikea

В кожній квартирі є мінікухня, ванна, місце для пральної машини та холодильника, а складний столик та регульовані стелажі збільшують площу, забезпечуючи більше місця для зберігання речей.

Екскурсія квартирою – Відео з каналу Ikea