Ілон Маск знайшов покупця для свого маєтку, але є нюанс

Після декількох невдалих спроб, Ілон Маск знайшов покупця для свого будинку, який вважається останнім нерухомим майном підприємця. Американський мільярдер запросив солідну суму за маєток в районі затоки Сан-Франциско.

Контракт на нерухомість було укладено в суботу, 13 листопада, через півтора року після того, як Маск пообіцяв позбавитися від своєї нерухомості та зосередитися на місії з колонізації Марсу. Розповідаємо про нюанси, пов'язані з продажем житла.

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Раніше вартість особняка становила 37,5 мільйона доларів (близько мільярда гривень). Але, схоже, клієнтів не задовольняла настілки висока ціна. Зрештою Маску довелося знизити ціну майже на 6 мільйонів доларів.

Це лише попередній договір

Маєток Маска в Каліфорнії / Фото Realtor

Маск уклав з покупцем попередній договір. Це означає, що покупка ще не завершена й якщо сторона клієнта не виконає певних умов, підприємець може скасувати угоду.

Маєток Маска в Каліфорнії / Фото Realtor

Якщо Маску вдасться продати цей особняк, мільярдер нарешті виконає свою обіцянку, дану ще у 2020 році. Тоді він написав у твітері, що позбудеться від усієї своєї нерухомості на Землі.

Маєток Маска в Каліфорнії / Фото Realtor

Підприємець придбав каліфорнійський маєток ще у 2017 році за 23,4 мільйона доларів. Особняк 1916 року розташований на 19 гектарах землі. Всередині є 6 спалень і 10 ванних кімнат, зал для проведення банкетів та простора професійна кухня.

Маєток Маска в Каліфорнії / Фото Realtor