Ще в червні засновник компанії SpaceX виставив на продаж свою останню нерухомість в Каліфорнії. Ціна, встановлена Маском, становила колосальні 37,5 мільйона доларів. Але, як стало відомо нещодавно, – дім більше не продається.

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Дім Ілона Маска знятий з продажу / Фото NY post

Маск прибрав будинок з ринку 11 вересня, за кілька днів до успішного запуску Inspiration4 – першої космічної місії SpaceX з цивільним екіпажем.

Всередині особняка 6 спалень / Фото NY post

Підприємець і бізнес-магнат, статок якого оцінюється в 193 мільярди доларів, придбав каліфорнійський маєток ще у 2017 році за немалу суму – 23,4 мільйона доларів. Особняк площею 1486 квадратних метрів раніше належав аристократичній родині. Згідно зі списком Zillow, особняк 1916 року розташований на 19 гектарах землі. У гаражі та під навісом є місце для 11 машин. На території розташовані басейн, каньйон, пішохідні стежки і водосховище. Всередині особняка 6 спалень і 10 ванних кімнат, зал для проведення банкетів та простора професійна кухня.

Зараз дім використовується для зустрічей / Фото NY post

Про продаж нерухомості стало відомо 9 червня. Тоді, у відповідь на критику з приводу несплати податків, Маск оголосив, що продасть всю свою нерухомість:

Вирішив продати останній будинок, який у мене залишився. Потрібно, щоб його купила велика сім'я, яка буде в ньому жити. Це особливе місце, – написав він у твіттері.

З продажем каліфорнійського особняка у Маска не залишилося б власної житлової нерухомості. Проте нещодавно підприємець зізнався, що тримається за це місце, щоб використовувати його для проведення заходів.