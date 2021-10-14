Ілон Маск знизив ціну на свій маєток у Кремнієвій долині: скільки коштує елітна нерухомість

Стало відомо, що генеральний директор Tesla Ілон Маск повернувся на ринок нерухомості зі своїм останнім житловим будинком у Каліфорнії. Проте цього разу вартість елітного маєтку суттєво знизилася.

Виставлення маєтку у Кремнієвій долині на продаж відбулося всього через кілька днів після того, як мегамільярдер оголосив, що Tesla перенесе свою штаб-квартиру з Каліфорнії у Техас.

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Простора професійна кухня / Фото Realtor

Ілон Маск урізав 5,5 мільйона доларів зі стартової ціни історичного маєтку площею 1486 метрів квадратних, замінивши цінник на 31,99 мільйона доларів. При цьому, як пояснює сам розробник, зниження цін ніяк не пов'язане з бажанням якнайшвидше продати нерухомість та переїхати з Каліфорнії.

Щоб внести ясність, ми продовжимо розширювати нашу діяльність в Каліфорнії, – заявив Маск, статок якого становить 227 мільярдів доларів, – тож справа не в тому, що Tesla залишає Каліфорнію.

У грудні Маск підтвердив, що він переїхав до Техасу. Утім інші його компанії (SpaceX і The Boring Company) досі базуються в Каліфорнії.

Банкетний зал / Фото Realtor

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Одна із найбільших ділянок в цьому районі площею 19 гектарів, була знята з продажу у вересні та знов з'явилася на ринку у середині жовтня. Раніше ціна за нерухомість становила 35 мільйонів доларів.

На території є сади, каньйони та басейн / Фото Realtor

Згідно з лістингом, цей 109-літній будинок з видом на затоку включає басейн, кухню зі спеціальним місцем для особистого кухаря, банкетний обідній зал і бібліотеку з каміном.