В Індії розпочали будівництво масштабного багатофункціонального комплексу: як він виглядатиме

Це перший багатофункціональний офіс, розташованій на території колишньої текстильної фабрики в Мумбаї. Над проєктом працювала голандська архітектурна компанія Office for Metropolitan Architecture (OMA).

Дві вежі, з'єднанні просторим торговим центром, отримали назву Prestige Liberty Towers. За попередніми прогнозами, будівництво комплексу завершать у 2025 році.

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За словами виконавчого директора Адріанни Фішер, проєкт пришвидшить перетворення Мумбаї з промислового міста в глобальний фінансовий центр з новими транспортними сполученнями, багатоповерховими житловими будинками, роздрібною торгівлею.

Одна з найбільших споруд Індії / Фото Archdaily

Загальна площа забудови – 270 000 квадратних метрів. Це одна з найбільших офісних споруд в місті. Дві вежі заввишки 200 і 290 метрів, з'єднані п'ятиповерховим приміщенням, площею 36 000 метрів квадратних, яке виконуватиме функції торгового центру.

Комплекс включає торговий центр, офіси, коворкінги та ресторани / Фото Archdaily

Проєкт торгового центру / Фото Archdaily

З верхніх поверхів споруди відкривається вид на Аравійське море. Дизайн веж продуманий таким чином, щоб гармонійно вписатися в міське середовище.

Дві вежі заввишки 200 і 290 метрів, з'єднані п'ятиповерховим приміщенням / Фото Archdaily

Між вежами розташований зелений простір – відкритий дах, на який можна вийти з коворкінгу, ресторану і торгових зон.

З торгового центру можна вийти на озеленений дах / Фото Archdaily