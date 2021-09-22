Две башни, соединении просторным торговым центром, получили название Prestige Liberty Towers. По предварительным прогнозам, строительство комплекса завершат в 2025 году.

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По словам исполнительного директора Адрианны Фишер, проект ускорит превращение Мумбаи из промышленного города в глобальный финансовый центр с новыми транспортными соединениями, многоэтажными жилыми домами, розничной торговлей.

Одно из крупнейших сооружений Индии / Фото Archdaily

Общая площадь застройки – 270 000 квадратных метров. Это один из крупнейших офисных зданий в городе. Две башни высотой 200 и 290 метров, соединены пятиэтажным зданием, площадью 36 000 квадратных метров, которое будет выполнять функции торгового центра.

Комплекс будет включать торговый центр, офисы, коворкинг и рестораны / Фото Archdaily

Проект торгового центра / Фото Archdaily

С верхних этажей здания открывается вид на Аравийское море. Дизайн башен продуман таким образом, чтобы гармонично вписаться в городскую среду.

Две башни высотой 200 и 290 метров, соединены пятиэтажным зданием / Фото Archdaily

Между башнями расположено открытое пространство – зеленая крыша, на которую можно выйти из коворкинга, ресторана и торговых зон.

Из торгового центра можно выйти на озелененную крышу / Фото Archdaily