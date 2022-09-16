Проєкт прихистку створила польська архітектурна студія xystudio. Автори розповідають, що зробили усе можливе, аби будівля була екологічною, автономною та дешевою в експлуатації.

Читайте також Придбання на виплат та акційні умови: як вигідно купити квартиру від забудовника

Архітектура прихистку

Велика одноповерхова будівля з хвилястим дахом зливається з навколишніми полями. Її максимально віддалили від дороги та заховали від сторонніх очей за старими деревами. Окрім приватності це дозволило відкрити красивий краєвид із вікон.



Будинок з хвилястим дахом віддалений від дороги / Фото xystudio

Будівля розділена на 3 основні зони – спільні, приватні та кімнати для персоналу. У громадській зоні облаштовані каплиця, кабінети, реабілітаційні кабінети, спільна кімната для відпочинку, їдальня. У наступній – знаходиться 19 номерів з ванними кімнатами, адаптованих для людей з різними ступенями інвалідності. Окремо від притулку розташовані спальні для опікунів.

Ми постаралися спроєктувати частину для опікунів так, щоб дати їм можливість відгородитися від навколишньої дійсності. Тут є двомісні номери із загальним санвузлом. Кімнати крихітні, оскільки це лише місце для сну. Завдяки цьому мешканці залишають його вдень – це важлива частина ресоціалізації,

– пояснюють архітектори.



Фасад інклюзивного житла / Фото xystudio



Фасад інклюзивного житла / Фото xystudio

Кухня зроблена таким чином, щоб мешканці допомагали персоналу у нескладній роботі. Ще одна невід'ємна частина будинку – двір, де можна проводити більшу частину вільного часу. Завдяки панорамним вікнам опікунам легше контролювати як на прогулянці почуваються мешканці.



Будинок зведений з екологічних матеріалів / Фото xystudio

Щоб ідея економного житла спрацювала, архітектори встановили газове опалення. Воно виявилося дешевшим та простішим в експлуатації. У будівлі зробили теплу підлогу, вентиляцію з рекуперацією, теплі стіни та вікна, екологічні очисні споруди, баки для дощової води для поливу території.



Для будівництва використовували цеглу 200-річної давності / Фото xystudio

Фасади виготовлені із бракованих або вживаних матеріалів. Команда підкреслює, що під час створення будівлі жодне дерево не постраждало.