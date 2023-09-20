Тренд на минуле: як можна створити розкішний інтер'єр в стилі 19 століття

Зараз дизайнери все частіше відтворюють інтер'єри минулих століть. Звертатися до мотивів 19 століття стає справжнім трендом.

Дизайнери намагаються створити максимально комфортний і гармонійний простір, тому пристосовують усі стилі минулих століть до сучасних потреб. Що ж до інтер'єру 19 століття, то такий стиль краще відтворювати у великих приміщеннях з високими стелями і великими вікнами, де багато світла.

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Що характерне для стилю позаминулого століття

Декор у пріоритеті, тож старовинні предмети повинні бути скрізь: годинники, статуетки, вази, рамки для картин, фотографій. Ще однією особливістю є чіткі форми та лінії у меблях, дверях, вікнах тощо.

Що стосується кольорів, то варто вибирати насичені темні відтінки: смарагдово-зелений, червоний, бордовий, синій, фіолетовий, бронзовий, золотий. Штори зазвичай обирають довгі, з візерунком, які прикрашають стрічками, китицями. На дивани та крісла кладуть яскраві подушки з малюнками або стилізованими принтами.

Вітальня в темних тонах / Фото Old House Online

Меблі повинні бути ексклюзивними і витриманими в стилі епохи. Обідні столи і стільці обирають з темного або червоного дерева. Оббивка стільців, великих крісел, диванів може бути з м'якого матеріалу теплих тонів з візерунками.

Ковані люстри, стилізовані свічники, підвісні світильники кольорів срібла та золота – усе це має доповнювати атмосферу кімнати.

Ось ще кілька порад для створення інтер'єру позаминулого століття:

вибирайте шпалери з яскравою текстурою та оригінальним дизайном;

для підлоги підійде паркет або дерев'яні панелі;

дверні отвори треба робити у вигляді арок;

каміни бажано покривати мармуровими плитами;

додайте бахрому та підвіски до штор із важкого текстилю;

відмовтеся від прозорого скла на користь вітражів.

Світла вітальня у позаминулому стилі / Фото Haus of Blaylock

Дизайн інтер'єру 19 століття – це про ексклюзив та королівську розкіш. Якщо ви на порозі ремонту чи оновлення кімнати, дизайнери радять розглядати цей стиль.