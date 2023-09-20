Дизайнеры пытаются создать максимально комфортное и гармоничное пространство, поэтому приспосабливают все стили прошлых веков к современным потребностям. Что касается интерьера 19 века, то такой стиль лучше воспроизводить в больших помещениях с высокими потолками и большими окнами, где много света.

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Что характерно для стиля позапрошлого века

Декор в приоритете и старинные предметы должны быть везде: часы, статуэтки, вазы, рамки для картин, фотографий. Еще одной особенностью являются четкие формы и линии в мебели, дверях, окнах и другому.

Что касается цветов, то следует выбирать насыщенные темные оттенки: изумрудно-зеленый, красный, бордовый, синий, фиолетовый, бронзовый, золотой. Шторы обычно выбирают длинные, с узором, которые украшают лентами, кистями. На диваны и кресла кладут яркие подушки с рисунками или стилизованными принтами.

Гостиная в темных тонах / Фото Old House Online

Мебель должна быть эксклюзивной и выдержанной в стиле эпохи. Обеденные столы и стулья выбирают из темного или красного дерева. Обивка стульев, больших кресел, диванов может быть из мягкого материала тёплых тонов с узорами.

Кованые люстры, стилизованные подсвечники, подвесные светильники цвета серебра и золота – все это должно дополнять атмосферу комнаты.

Вот еще несколько советов для создания интерьера позапрошлого века:

выбирайте обои с яркой текстурой и оригинальным дизайном;

для пола подойдет паркет или деревянные панели;

дверные проемы нужно делать в виде арок;

камины желательно покрывать мраморными плитами;

добавьте бахрому и подвески в шторы из тяжелого текстиля;

откажитесь от прозрачного стекла в пользу витражей.

Светлая гостиная в позапрошлом стиле / Фото Haus of Blaylock

Дизайн интерьера 19 века – это об эксклюзиве и королевской роскоши. Если вы на пороге ремонта или обновления комнаты, дизайнеры рекомендуют рассматривать этот стиль.