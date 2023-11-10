7 ідей дизайну для сучасної спальні, які вам справді сподобаються

Сучасний дизайн дуже часто нейтральний, холодний і різкий. Проте, використовуючи правильні матеріали й комбінації кольорів, можна створити теплу та затишну атмосферу в спальні.

Красиві тканини, текстиль і шпалери є основою будь-якої схеми дизайну в спальні. Проте дизайнери закликають трохи відійти від цієї тенденції та спробувати створити сучасніший інтер'єр. Спальня – справді чудове місце для вишуканих деталей.

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Будьте сміливіші з кольором

Відмовтеся від нейтральних тонів на користь синіх і блакитних / Фото Mark Bolton

Подумайте про високе узголів'я

Високе й візерункове узголів'я додає цікавого акценту / Фото Nicola Harding

Використовуйте "п'яту стіну" як декоративну поверхню

Стеля – це також місце для творчості / Фото Alexander James

Оберіть нетипові поєднання кольорів

Поєднання гірчичного та блідо-зеленого / Фото Polly Wreford

Прикрасьте стіни улюбленими картинами

Твори мистецтва демонструють індивідуальний смак господаря / Фото Kate Guinness

Зверніть увагу на ніжні відтінки рожевого

Ніжно-рожевий досі вважають одним із найкращих відтінків для спальні / Фото Farrow & Ball

Шукайте меблі з оригінального дерева

Дерев'яні меблі додають тепла та затишку / Фото Michael Sinclair