7 ідей дизайну для сучасної спальні, які вам справді сподобаються

Сучасний дизайн дуже часто нейтральний, холодний і різкий. Проте, використовуючи правильні матеріали й комбінації кольорів, можна створити теплу та затишну атмосферу в спальні.
Красиві тканини, текстиль і шпалери є основою будь-якої схеми дизайну в спальні. Проте дизайнери закликають трохи відійти від цієї тенденції та спробувати створити сучасніший інтер'єр. Спальня – справді чудове місце для вишуканих деталей.
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Будьте сміливіші з кольором
Відмовтеся від нейтральних тонів на користь синіх і блакитних / Фото Mark Bolton
Подумайте про високе узголів'я
Високе й візерункове узголів'я додає цікавого акценту / Фото Nicola Harding
Використовуйте "п'яту стіну" як декоративну поверхню
Стеля – це також місце для творчості / Фото Alexander James
Оберіть нетипові поєднання кольорів
Поєднання гірчичного та блідо-зеленого / Фото Polly Wreford
Прикрасьте стіни улюбленими картинами
Твори мистецтва демонструють індивідуальний смак господаря / Фото Kate Guinness
Зверніть увагу на ніжні відтінки рожевого
Ніжно-рожевий досі вважають одним із найкращих відтінків для спальні / Фото Farrow & Ball
Шукайте меблі з оригінального дерева
Дерев'яні меблі додають тепла та затишку / Фото Michael Sinclair