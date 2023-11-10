Красивые ткани, текстиль и обои являются основой любой схемы дизайна в спальне. Однако дизайнеры призывают немного отойти от этой тенденции и попытаться создать более современный интерьер. Спальня – действительно отличное место для изысканных деталей.

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Будьте смелее с цветом

Откажитесь от нейтральных тонов в пользу синих и голубых / Фото Mark Bolton

Подумайте о высоком изголовье

Высокое и узорное изголовье придает интересный акцент / Фото Nicola Harding

Используйте "пятую стену" как декоративную поверхность

Потолок – это также место для творчества / Фото Alexander James

Выберите нетипичные цветовые сочетания

Сочетание горчичного и бледно-зеленого / Фото Polly Wreford

Украсьте стены любимыми картинами

Произведения искусства демонстрируют индивидуальный вкус хозяина / Фото Kate Guinness

Обратите внимание на нежные оттенки розового

Нежно-розовый до сих пор считают одним из лучших оттенков для спальни / Фото Farrow & Ball

Ищите мебель из оригинального дерева

Деревянная мебель добавляет тепла и уюта / Фото: Michael Sinclair