Популярність такого вкладення не випадкова: навіть придбання апартаментів у великих комплексах із керуючими компаніями приноситиме кількатисячний прибуток на рік. Тож що врахувати, купуючи житло для інвестиції у Грузії, на які документи звернути увагу та як тут виплачувати податки – далі.

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Інвестиції у нерухомість Грузії: період окупності

Місцеві інвестиційні менеджери зазначають, що до пандемії довгострокова оренда у Тбілісі приносила 10 – 15% річних, короткострокова – близько 8 – 9%. Пандемія обвалила рентабельність короткострокової оренди до 7%, тоді як рентабельність довгострокової оренди знизилася не настільки істотно.



Пандемія обвалила рентабельність короткострокової оренди у Грузії до 7% / Фото Unsplash

До пандемії, коли ціни на житло швидко зростали, окупність становила до п'яти років, тому інвестори часто вкладали кошти на етапі будівництва. Пандемія знизила попит і вартість оренди. Але повномасштабне російське вторгнення в Україну відновило попит. Вже у 2023 році економісти прогнозують суттєве зростання цін на нерухомість.