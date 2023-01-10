Інвестиції у грузинську нерухомість: які формати житла принесуть швидкий дохід
Джерело:Mind
Сфера нерухомості залишається однією із найпривабливіших для інвесторів, які переїхали у Грузію. Іноземці купують як приватні будинки, так і комерційні об'єкти. Усі вони здебільшого розраховані на туристів.
Популярність такого вкладення не випадкова: навіть придбання апартаментів у великих комплексах із керуючими компаніями приноситиме кількатисячний прибуток на рік. Тож що врахувати, купуючи житло для інвестиції у Грузії, на які документи звернути увагу та як тут виплачувати податки – далі.
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Інвестиції у нерухомість Грузії: період окупності
Місцеві інвестиційні менеджери зазначають, що до пандемії довгострокова оренда у Тбілісі приносила 10 – 15% річних, короткострокова – близько 8 – 9%. Пандемія обвалила рентабельність короткострокової оренди до 7%, тоді як рентабельність довгострокової оренди знизилася не настільки істотно.
Пандемія обвалила рентабельність короткострокової оренди у Грузії до 7% / Фото Unsplash
До пандемії, коли ціни на житло швидко зростали, окупність становила до п'яти років, тому інвестори часто вкладали кошти на етапі будівництва. Пандемія знизила попит і вартість оренди. Але повномасштабне російське вторгнення в Україну відновило попит. Вже у 2023 році економісти прогнозують суттєве зростання цін на нерухомість.
На які формати звернути увагу
Насамперед варто орієнтуватися на бюджет. Деякі інвестори готові будувати власний готельний комплекс, інші – вкладаються в апартаменти, де їх здає. Окрім цього існує можливість купити нерухомість та з часом перепродати її за вищою ціною. Так, якщо рік тому квадратний метр житла в Грузії коштував у середньому 1050 євро, то сьогодні – вже 1350 євро. За рік ціна підвищилася на 29%. Середня ціна квартири в Грузії зросла з 95 200 до 126 600 євро.
Особливий попит серед туристів мають багатофункціональні комплекси з розвиненою інфраструктурою. Дешевих невеликих апартаментів на курортах багато, тому здати таке житло буде складніше.
Грузія посідає перше місце у світі за швидкістю проведення угод з нерухомістю / Фото Unsplash
Як оформити власність у Грузії
Згідно з рейтингом Світового банку Doing Business, Грузія посідає перше місце у світі за швидкістю проведення угод з нерухомістю. На процес оформлення йде кілька годин, а для укладання угоди потрібен лише паспорт, аби Будинок юстиції вніс ім'я нового власника до державного реєстру нерухомості.
Комісія за реєстрацію права власності – 15 доларів. Угоду можна також провести віддалено.
Як сплачувати податки
З 1 січня 2017 року підприємства було звільнено від оподаткування тієї частини прибутку, що вкладається в розвиток виробництва. Згідно з чинним Податковим кодексом, ставка податку на прибуток становить 15%. Податки сплачуються або в Грузії, або в країні проживання інвестора.
Компанії інформаційних технологій і судноплавні компанії з міжнародним статусом отримують значні податкові пільги, включаючи зниження прибуткового податку та податку на прибуток на 5%, а також скасування 5% податку на дивіденди та податку на майно.