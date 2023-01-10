Инвестиции в грузинскую недвижимость: какие форматы жилья принесут быстрый доход
Источник:Mind
Сфера недвижимости остается одной из самых привлекательных для переехавших в Грузию инвесторов. Иностранцы покупают как частные дома, так и коммерческие объекты. Все они в основном рассчитаны на туристов.
Популярность такого вложения не случайна: даже приобретение апартаментов в больших комплексах с управляющими компаниями будет приносить многотысячную прибыль в год. Так что учесть, покупая жилье для инвестиции в Грузии, на какие документы обратить внимание и как здесь выплачивать налоги – дальше.
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Инвестиции в недвижимость Грузии: период окупаемости
Местные инвестиционные менеджеры отмечают, что в пандемию долгосрочная аренда в Тбилиси приносила 10 – 15% годовых, краткосрочная – около 8 – 9%. Пандемия обвалила рентабельность краткосрочной аренды до 7%, в то время как рентабельность долгосрочной аренды снизилась не столь существенно.
Пандемия обвалила рентабельность краткосрочной аренды в Грузии до 7% / Фото Unsplash
В пандемию, когда цены на жилье быстро росли, окупаемость составляла до пяти лет, поэтому инвесторы часто вкладывали средства на этапе строительства. Пандемия снизила спрос и стоимость аренды. Но полномасштабное российское вторжение в Украину восстановило спрос. Уже в 2023 году экономисты прогнозируют значительный рост цен на недвижимость.
На какие форматы обратить внимание
Прежде всего, стоит ориентироваться на бюджет. Некоторые инвесторы готовы строить собственный гостиничный комплекс, другие вкладываются в апартаменты, где их сдает. Кроме того, существует возможность купить недвижимость и со временем перепродать ее по более высокой цене. Так, если год назад квадратный метр жилья в Грузии стоил в среднем 1050 евро, то сегодня – уже 1350 евро. За год цена повысилась на 29%. Средняя стоимость квартиры в Грузии выросла с 95 200 до 126 600 евро.
Особый спрос среди туристов пользуются многофункциональными комплексами с развитой инфраструктурой. Дешевых небольших апартаментов на курортах много, так что сдать такое жилье будет сложнее.
Грузия занимает первое место в мире по скорости совершения сделок с недвижимостью / Фото Unsplash
Как оформить собственность в Грузии
Согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business, Грузия занимает первое место в мире по скорости совершения сделок с недвижимостью. На процесс оформления уходит несколько часов, а для заключения сделки требуется только паспорт, чтобы Дом юстиции внес имя нового владельца в государственный реестр недвижимости.
Комиссия за регистрацию права собственности – 15 долларов. Соглашение можно также провести отдаленно.
Как платить налоги
С 1 января 2017 года предприятие было освобождено от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Налоги уплачиваются либо в Грузии, либо в стране проживания инвестора.
Компании информационных технологий и судоходные компании с международным статусом получают значительные налоговые льготы, включая снижение подоходного налога и налога на прибыль на 5%, а также упразднение 5% налога на дивиденды и налога на имущество.