Инвестиции в грузинскую недвижимость: какие форматы жилья принесут быстрый доход

Сфера недвижимости остается одной из самых привлекательных для переехавших в Грузию инвесторов. Иностранцы покупают как частные дома, так и коммерческие объекты. Все они в основном рассчитаны на туристов.

Популярность такого вложения не случайна: даже приобретение апартаментов в больших комплексах с управляющими компаниями будет приносить многотысячную прибыль в год. Так что учесть, покупая жилье для инвестиции в Грузии, на какие документы обратить внимание и как здесь выплачивать налоги – дальше.

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Инвестиции в недвижимость Грузии: период окупаемости

Местные инвестиционные менеджеры отмечают, что в пандемию долгосрочная аренда в Тбилиси приносила 10 – 15% годовых, краткосрочная – около 8 – 9%. Пандемия обвалила рентабельность краткосрочной аренды до 7%, в то время как рентабельность долгосрочной аренды снизилась не столь существенно.



Пандемия обвалила рентабельность краткосрочной аренды в Грузии до 7% / Фото Unsplash

В пандемию, когда цены на жилье быстро росли, окупаемость составляла до пяти лет, поэтому инвесторы часто вкладывали средства на этапе строительства. Пандемия снизила спрос и стоимость аренды. Но полномасштабное российское вторжение в Украину восстановило спрос. Уже в 2023 году экономисты прогнозируют значительный рост цен на недвижимость.