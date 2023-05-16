З огляду на атаки з боку Росії таке рішення є цілком зрозумілим: якщо інвестувати у житло змушували обставини, то купувати комерційні приміщення під майбутню здачу ніхто не поспішав, інформує 24 Канал.

Важливо Контролювати забудову стане легше: девелопер про відкриття реєстру об'єктів будівництва

Утім, зараз в сегменті комерційної нерухомості спостерігається певне пожвавлення. Як розповідають у Корпорації Нерухомості РІЕЛ, в офісні приміщення досі вкладаються неохоче, зате з'явився попит на торгову нерухомість. Тож для тих, хто все ж придивляється до комерції, девелопер радить не лише враховувати типові ризики, але й опиратися на поточну ситуацію в країні.

Що врахувати, інвестуючи у комерційну нерухомість

Економічні коливання

Війна призводить до погіршення економіки, що є першочерговим регулятором ринку комерційної нерухомості. Як наслідок – попит різко просідає, що часто стає причиною втрати орендарів та зниження доходу. Щоб впоратися з цими викликами, інвестори повинні пропрацювати різноманітні сценарії на випадок гострої фази бойових дій, що супроводжуватиметься економічним спадом.



ЖК Riel City від КН РІЕЛ / Фото КН РІЕЛ

Руйнування та пошкодження

Очевидно, що навіть наявність систем ППО не здатна гарантувати 100% захист від ворожих снарядів. Тому варто закласти бюджет на потенційне відновлення об'єкта. Також мінімізувати ризики допоможе страхування комерційної нерухомості.

Фінансові ризики

Малим гравцям на ринку, які купують нерухомість на виплату, варто врахувати наявність фінансових ризиків, які теж яскраво проявляються в умовах загальної нестабільності. Приміром, зміни у процентних ставках можуть вплинути на дохідність проєкту. А в разі несприятливих умов на ринку можна зіткнутися із відсутністю доступу до його фінансування. Відтак варто потурбуватися про резервні кошти для забезпечення стабільності своїх інвестицій.

Відтік орендарів

Згідно з останніми даними, за рік повномасштабної війни релокувалися 800 підприємств. На це варто зважити, купуючи офісні приміщення під здачу в оренду та пропрацювати стратегію для залучення організацій, які точно діятимуть у вашому регіоні.



ЖК "Берег Дніпра" від КН РІЕЛ / Фото КН РІЕЛ

Ризик недостатнього попиту

Перед вкладенням коштів важливо вивчити ринок. Якщо у мирний час інвестори відштовхуються від локації, попиту і пропозиції, сьогодні на арені з'являється безпековий фактор. Саме в залежності від нього слід обирати район, де розташовуватиметься придбане вами комерційне приміщення. Це вплине на кількість охочих орендувати об'єкт та допоможе підприємцям, які працюють в торговельному сегменті, залучити ширшу аудиторію.

Додаткові витрати на обслуговування

Проблеми зі системами опалення, кондиціонування, водопостачання або електрики можуть виникнути в будь-який час. Тож навіть в умовах війни не варто забувати про витрати на фаховий огляд та подальший ремонт.

Аби мінімізувати ризик, достатньо врахувати додаткову статтю витрат та відкласти певну суму на щорічний огляд систем у приміщенні. Не факт, що закладена фінансова подушка виявиться обов'язковою в перші місяці здачі об'єкта в оренду, проте зайвою точно не буде.

Шахрайство

На жаль, випадки шахрайства в Україні почастішали, тому під час купівлі будь-якого комерційного об'єкта, особливо на вторинному ринку, треба бути дуже обачним. Найкраще звернутися по юридичну допомогу до компетентних юристів, які спеціалізуються на операціях із нерухомістю.



ЖК "Підзамче. Новий Форт" від КН РІЕЛ / Фото КН РІЕЛ

Як придбати комерційну нерухомість без ризиків

Вкладення в комерційну нерухомість під час війни – це своєрідний ризик. Проте при правильному плануванні, гнучкості та вмінні адаптуватися інвестори мають шанс отримати у перспективі хороший прибуток.

А щоб мінімізувати ризики, пов'язанні із ненадійними забудовниками чи потребою робити капітальний ремонт, оберіть приміщення у новобудовах, зведених перевіреними часом девелоперами. Серед них – Корпорація Нерухомості РІЕЛ.

Сьогодні девелопер пропонує 36 готових комерційних об'єктів у Києві та Львові. Усі вони – частина популярних житлових комплексів, а отже вам не доведеться хвилюватися за відсутність орендарів чи потенційних клієнтів. До того ж ви зможете самостійно обрати площу та планування, відповідно до власних цілей, і самостійно оглянути об'єкт перед купівлею.