Інвестиції в нерухомість: які країни та сегменти залучать найбільше коштів у 2022 році

Ринок нерухомості відійшов від минулорічних невизначеності та шоку. Згідно з дослідженням Active Capital 2021, транскордонний рух інвестиційних капіталів посилиться та, ймовірно, стане рекордним.

Найважливішими ринками для інвестицій у нерухомість стануть США, Великобританія, Німеччина, Франція і Нідерланди. Розповідаємо, скільки в середньому буде інвестовано в різні сегменти.

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Які країни стануть лідерами

В американські нерухомі активи, за прогнозами Knight Frank, у 2022 році буде інвестовано близько 44,1 мільярда доларів.

Показники Великої Британії та Німеччині складуть 38 мільярдів доларів та 8,9 мільярда доларів відповідно. Також у п'ятірку лідерів увійдуть Франція (13,2 мільярда доларів) і Нідерланди (12,6 мільярда доларів).

Найбільші фінансові потоки будуть виходити з:

США (94,2 мільярда доларів),

Канади (23,7 мільярда доларів),

Великої Британії (15,7 мільярда доларів)

Німеччини (8,2 мільярда доларів).

Зелені міста

Екологічні сертифікати можуть підвищити вартість нерухомості на 8 – 18% / Фото Pexels

Цьогоріч у звіті також звернули увагу на відновлювальні джерела та екологічність. Зокрема, компанія передбачає, що екологічні сертифікати можуть підвищити ринкову ціну нерухомості на 8 – 18%, що збільшить їхню інвестиційну цінність.

Серед найстійкіших міст світу у звіті виділено:

Лондон,

Шанхай,

Нью-Йорк,

Париж,

Вашингтон (округ Колумбія).

Як розподіляться інвестиції за сегментами

Більша частина коштів, вкладених інвесторами в об'єкти нерухомості, належатиме до офісного сегмента.

Основний попит на офіси сформують інвестиційні керуючі компанії та інституційні інвестори, їм цікаві ринки США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Нідерландів, – зазначають в дослідженні.

Складський сегмент цікавитиме інвесторів з США та Канади. Згідно з прогнозами вони вкладатимуться у ринки США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Австралії.

Торгові об'єкти припадуть на США, Німеччину, Велику Британію, Францію, Нідерланди, Італію, Польщу, Іспанію і Японію.

Найбільші інвестиції в готельному сегменті залучить США і Велика Британія / Фото Pexels

Готельна нерухомість у 2022 році цікавитиме приватних інвесторів, які найактивніше вкладатимуться у готелі Великої Британії та США.

Житловою нерухомістю будуть цікавитися інвестори різного профілю, найактивнішими ринками стануть: