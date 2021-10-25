Інвестиції в нерухомість: які країни та сегменти залучать найбільше коштів у 2022 році
Джерело:Knight Frank
Ринок нерухомості відійшов від минулорічних невизначеності та шоку. Згідно з дослідженням Active Capital 2021, транскордонний рух інвестиційних капіталів посилиться та, ймовірно, стане рекордним.
Найважливішими ринками для інвестицій у нерухомість стануть США, Великобританія, Німеччина, Франція і Нідерланди. Розповідаємо, скільки в середньому буде інвестовано в різні сегменти.
Цікаво Яку квартиру купити для вигідної здачі в оренду: поради девелопера
Які країни стануть лідерами
В американські нерухомі активи, за прогнозами Knight Frank, у 2022 році буде інвестовано близько 44,1 мільярда доларів.
Показники Великої Британії та Німеччині складуть 38 мільярдів доларів та 8,9 мільярда доларів відповідно. Також у п'ятірку лідерів увійдуть Франція (13,2 мільярда доларів) і Нідерланди (12,6 мільярда доларів).
Найбільші фінансові потоки будуть виходити з:
- США (94,2 мільярда доларів),
- Канади (23,7 мільярда доларів),
- Великої Британії (15,7 мільярда доларів)
- Німеччини (8,2 мільярда доларів).
Зелені міста
Цьогоріч у звіті також звернули увагу на відновлювальні джерела та екологічність. Зокрема, компанія передбачає, що екологічні сертифікати можуть підвищити ринкову ціну нерухомості на 8 – 18%, що збільшить їхню інвестиційну цінність.
Серед найстійкіших міст світу у звіті виділено:
- Лондон,
- Шанхай,
- Нью-Йорк,
- Париж,
- Вашингтон (округ Колумбія).
Як розподіляться інвестиції за сегментами
Більша частина коштів, вкладених інвесторами в об'єкти нерухомості, належатиме до офісного сегмента.
Основний попит на офіси сформують інвестиційні керуючі компанії та інституційні інвестори, їм цікаві ринки США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Нідерландів, – зазначають в дослідженні.
Складський сегмент цікавитиме інвесторів з США та Канади. Згідно з прогнозами вони вкладатимуться у ринки США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Австралії.
Торгові об'єкти припадуть на США, Німеччину, Велику Британію, Францію, Нідерланди, Італію, Польщу, Іспанію і Японію.
Готельна нерухомість у 2022 році цікавитиме приватних інвесторів, які найактивніше вкладатимуться у готелі Великої Британії та США.
Житловою нерухомістю будуть цікавитися інвестори різного профілю, найактивнішими ринками стануть:
- США,
- Німеччина,
- Велика Британія,
- Нідерланди,
- Японія.