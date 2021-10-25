Важнейшими рынками для инвестиций в недвижимость станут США, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды. Рассказываем, сколько в среднем будет инвестировано в различные сегменты.

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Какие страны станут лидерами

В американские недвижимые активы, по прогнозам Knight Frank, в 2022 году будет инвестировано около 44,1 миллиарда долларов.

Показатели Великобритании и Германии составят 38 миллиардов долларов и 8,9 миллиарда долларов соответственно. Также в пятерку лидеров войдут Франция (13,2 миллиарда долларов) и Нидерланды (12,6 миллиарда долларов).

Крупнейшие финансовые потоки будут исходить из:

США (94,2 миллиарда долларов),

Канады (23,7 миллиарда долларов),

Великобритании (15,7 миллиарда долларов),

Германии (8,2 миллиарда долларов).

Зеленые города

Экологические сертификаты могут повысить стоимость недвижимости на 8 – 18% / Фото Pexels

В этом году в отчете также обратили внимание на возобновляемые источники и экологичность. В частности, компания предполагает, что экологические сертификаты могут повысить рыночную цену недвижимости на 8 – 18%, что увеличит их инвестиционную ценность.

Среди самых устойчивых городов мира в отчете выделены:

Лондон,

Шанхай,

Нью-Йорк,

Париж,

Вашингтон (округ Колумбия).

Как распределятся инвестиции по сегментам

Большая часть средств, вложенных инвесторами в объекты недвижимости, относиться к офисному сегменту.

Основной спрос на офисы сформируют инвестиционные управляющие компании и институциональные инвесторы, им интересны рынки США, Великобритании, Германии, Франции и Нидерландов, – отмечают в исследовании.

Складской сегмент будет интересовать инвесторов из США и Канады. Согласно прогнозам они будут вкладываться в рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Польши и Австралии.

Торговые объекты придутся на США, Германию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Италию, Польшу, Испанию и Японию.

Наибольшие инвестиции в гостиничном сегменте привлечет США и Великобритания / Фото Pexels

Гостиничная недвижимость в 2022 году будет интересовать частных инвесторов, которые начнут активно вкладываться в отели Великобритании и США.

Жилой недвижимостью будут интересоваться инвесторы различного профиля, самыми активными рынками станут: