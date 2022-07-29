Про це заявила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмитрієва під час дискусійної панелі КБУ "Аналітика українського ринку нерухомості в умовах війни".

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За її словами, "Укрфінжитло" представило банкам нову державну пільгову іпотечну програму "Українська мрія", яку планують запустити у жовтні 2022 року.

"Українська мрія": умови кредитування

Умови кредитування суттєво відрізняються від попередньої державної програми "Доступне житло". Серед головного:

мінімальний початковий внесок – 10%;

термін позики – 20 років;

обов'язкове страхування житла від знищення та пошкодження;

об'єкт іпотеки – квартира або майнові права;

гранична вартість 1 квадратного метра загальної площі житла для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 раза;

для міст з населенням понад 300 тисяч осіб, а також населених пунктів, розташованих за 15 кілометрів від Києва та обласних центрів – у 2 рази;

для міст з населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб у 1,75 раза;

для інших населених пунктів – опосередковану вартість у відповідному регіоні;

нормативна площа житла, що надається для сім'ї з однієї особи становить не більше як 52,5 квадратні метри загальної площі та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї.

Обмеження іпотечної програми "Українська мрія"

За словами Дмитрієвої, державну програму будуть вводити з суттєвими обмеженнями. Для Києва гранично допустима вартість квадратного метра не може перевищувати у 2,5 раза вартість, визначену Мінрегіоном. Як зазначають у ЗМІ, це близько 1 700 доларів.

Також немає обмежень по сумі кредиту. А обмеження максимальної нормативної площі навіть трішки більші, ніж це було в іпотечній програмі "Доступна іпотека" під 7%.

Хто може скористатись новою програмою

Як зазначила представниця "Глобусу", програма в основному розрахована на пільговиків. Інші громадяни зможуть скористатись програмою тільки за умови, якщо "Укрфінжитло" матиме достатньо ресурсів.

Відсоткова ставка у різних груп буде різною: наприклад, для військових 0%, для медичних працівників – 3%, внутрішньо переміщених осіб – 7%.

У проєкті програми визначено 6 основних категорій пільговиків:

поліцейські,

військові,

ветерани війни,

медичні працівники,

педагоги та науковці,

внутрішньо переміщені особи,

інші громадяни.

Як взяти кредит через додаток "Дія"

Головна перевага пільгової іпотечної програми – те, що кандидати зможуть подавати заявку через "Дію".

Заявку одразу будуть отримувати всі банки-учасники програми і подавати своє рішення також через "Дію". А позичальник обиратиме банк, з яким він захоче далі спілкуватися,

– пояснила Дмитрієва.

Також передбачається, що банки разом з заявкою будуть отримувати додаткову інформацію щодо позичальника. Тут же можна буде обрати об'єкт нерухомості з вказаними параметрами і цінами, умовами банків. Це стосуватиметься і нерухомості з первинного ринку.