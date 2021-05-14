Іпотека під 7% в Україні: які ризики та плюси має програма

Мрія мільйонів людей в Україні – мати власне житло. Однак для того щоб втілити її у життя, простому українцю з середньою заробітною платнею знадобиться багато років, щоб накопичити кошти хоча б на найдешевшу однокімнатну квартиру.

Президент України Володимир Зеленський ініціював Державну програму іпотеки під 7%, яка зацікавила багатьох. Які ризики та плюси вона має – розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Які доходи мають бути для пільгової програми

За словами експертів, для участі у програмі людина повинна мати офіційний дохід, однак невеликий, оскільки потребує пільгового кредитування.

Дохід будь-якого члена сім'ї (чоловіка, дружини чи дітей) не має перевищувати 10-кратний розмір середньої місячної зарплати у тому регіоні, де планується придбання квартири.

Вік учасника програми

Наприклад, якщо місячний дохід людини становить понад 175 тисяч гривень на місяць, то можливість отримати пільговий кредит на житло у Києві відсутня.

Людині, яка хоче отримати пільгову іпотеку, має бути не більше 50 років. Це пов'язано з тим, що максимальний термін виплати кредиту становить 20 років.

Крім того, в учасника не має бути свого житла, яке за площею більше, ніж те, придбання якого планується за іпотечною програмою.

Нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованій території України, не враховується.

Ростислав Мельник / Фото riel

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Максимальний розмір кредиту

Максимальна сума кредиту за іпотечною програмою – 2 мільйони гривень. Людина отримує кредит під відсоток, пропонований банком, тому жодних фінансових справ з державою, вона не має.

Сьогодні ринкова ціна іпотеки без допомоги держави десь на рівні 12,5%, тобто різницю між 7% і 12,5% відшкодовує держава. Цього року все це йде через Фонд розвитку підприємництва в межах тих коштів, що їм виділили,

– уточнив директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Власником якого житла можна стати

Згідно з умовами програми, купити можна лише житло, якому щонайбільше 3 роки. Наприклад, якщо ви берете кредит у 2021 році, то будинок має бути максимум 2018 року.

Ці об'єкти мають бути акредитовані у банку. Схема продажу відбувається через торгівлю майновими правами, тобто об'єкт повинен реалізуватись через фонди фінансування будівництва, а не за попередніми договорами купівлі-продажу,

– пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

Перспективи іпотечної програми

У державному бюджеті на 2021 рік для Фонду, який займається іпотечною програмою під 7%, закладено 2 мільярди гривень. Однак експерти уточнюють, що наразі немає гарантій, що найближчими роками фінансування пільгової іпотеки буде передбачено бюджетом.

ЖК Nordica Residence від РІЕЛ / Фото riel

Станом на сьогодні видавати іпотеку під 7% в Україні можуть лише 7 банків – 3 державних та 4 приватних. До кінця року їхня кількість може зрости.

Загалом у всьому світі іпотека є найпоширенішим та найдоступнішим механізмом покупки власного житла. Щодо українських програм, експерти все ж таки радять потенційним покупцям уважно оцінити всі ризики, перш ніж скористатися такою підтримкою держави,

– резюмували в РІЕЛ.