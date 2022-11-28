В Ірпені закрили "Залізне містечко" від Укрзалізниці: куди переселили мешканців

В Ірпені закрили вагонне "Залізне містечко", яке відкрила Укрзалізниця в червні. Людей, які там жили, переселили в модульні будинки у "Дубках".

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін. Він зазначив, що для нього ця історія – хороший кейс не тільки в оперативному розв'язанні проблеми, але й у правильному завершенні історії.

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Тимчасове житло облаштували у п’яти нових окремих вагонах-купе з кондиціонерами, санвузлами, вагоном з душовими кімнатами та окремим вагоном рестораном. Укрзалізниця забезпечувала й безплатне триразове харчування. На території містечка облаштували дитячий і спортивний майданчики, барбекю зону з альтанками та встановили Starlink. Відомо, що тут могло проживати до 100 осіб, які втратили житло внаслідок окупації міста російською армією.

Містечко проіснувало 165 днів. Рішення про переселення людей взимку прийняли заздалегідь.

Закінчилась ще одна красива і правильна історія – Залізне містечко в Ірпені. Сьогодні ми офіційно закрили вагонне містечко і повернули вагони в робочий парк залізниці. А потім завітали в гості на новосілля до наших резидентів, яких мерія Ірпеня переселила в стаціонарне містечко,

– написав Камишін.

Від сьогодні ірпінці проживатимуть у комплексі будинків "Дубки", що були створені за допомогою польських партнерів. Там житимуть ті, хто втратив житло через війну, поки не буде готове постійне помешкання.