В Іспанії влаштували розпродаж квартир біля моря: за скільки можна купити житло

Агентство нерухомості Solvia оголосило акцію "Ваш будинок на пляжі". На продаж виставлено понад 600 квартир біля моря в Іспанії.

Купити житло можна за ціною від 36 тисяч євро (1,2 мільйона гривень). Що і де продається за привабливими умовами – читайте далі.

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Що і за скільки можна купити

Акційні апартаменти розташовані у туристичних місцях на узбережжі Середземного моря й Атлантичного океану. Наприклад:

У провінції Жирона квартиру-студію площею 25 квадратних метрів можна купити за 36 тисяч євро (1,2 мільйона гривень).

квартиру-студію площею 25 квадратних метрів можна купити (1,2 мільйона гривень). У Таррагоні житло площею 78 "квадратів" обійдеться у 38 тисяч євро (1,25 мільйона гривень).

житло площею 78 "квадратів" обійдеться (1,25 мільйона гривень). У Торрев'єсі квартиру площею 37 квадратних метрів пропонують також за 38 тисяч євро.

Купити квартиру біля моря в Іспанії можна від 36 тисяч євро / Фото Pixabay

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Де розташовані акційні квартири

Житло зі знижкою можна купити у Валенсії (210 об'єктів), Андалусії (130) та Каталонії (90). Також пропонується нерухомість в Мурсії та Астурії. Менший вибір – в Галісії та на Канарських островах.

У Валенсії найбільший вибір акційної нерухомості / Фото Pixabay