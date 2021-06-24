В Іспанії влаштували розпродаж квартир біля моря: за скільки можна купити житло

Агентство нерухомості Solvia оголосило акцію "Ваш будинок на пляжі". На продаж виставлено понад 600 квартир біля моря в Іспанії.
Купити житло можна за ціною від 36 тисяч євро (1,2 мільйона гривень). Що і де продається за привабливими умовами – читайте далі.
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Що і за скільки можна купити
Акційні апартаменти розташовані у туристичних місцях на узбережжі Середземного моря й Атлантичного океану. Наприклад:
- У провінції Жирона квартиру-студію площею 25 квадратних метрів можна купити за 36 тисяч євро (1,2 мільйона гривень).
- У Таррагоні житло площею 78 "квадратів" обійдеться у 38 тисяч євро (1,25 мільйона гривень).
- У Торрев'єсі квартиру площею 37 квадратних метрів пропонують також за 38 тисяч євро.
Купити квартиру біля моря в Іспанії можна від 36 тисяч євро / Фото Pixabay
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Де розташовані акційні квартири
Житло зі знижкою можна купити у Валенсії (210 об'єктів), Андалусії (130) та Каталонії (90). Також пропонується нерухомість в Мурсії та Астурії. Менший вибір – в Галісії та на Канарських островах.Найбюджетніші варіанти можна підібрати в Альмерії, Ла-Коруньї, Мурсії та Кастельоні.
У Валенсії найбільший вибір акційної нерухомості / Фото Pixabay