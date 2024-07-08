Старші за саму країну: 5 найісторичніших будинків США з 1660-х років

Старі будинки – це про історію, характер, майстерність і ті унікальні особливості, яких ніколи не буде в новобудові. У США важко знайти історичні будинки в хорошому стані, але цілком можливо. Місцеві рієлтори відшукали п'ять старовинних

Ці п'ять історичних будинків побудовані у 17 столітті, тобто вони старші за саму країну. Погляньте на "історичні скарби", які змусять вас повернутися на кілька кроків у часі.

Зверніть увагу Де знімали "Бріджертонів": 5 реальних маєтків у Великій Британії, які варті уваги

Солсбері, штат Массачусетс

Ціна: 799 000 доларів

Рік побудови: 1680

Історичний будинок у Массачусетсі / Фото Realtor

Старовинний інтер'єр / Фото Realtor

Будинок The Moody House із чотирма спальнями є "найновішим" у списку. І хоч він має трохи сучасного (наземний басейн і оновлену кухню), є кілька кімнат, яких час не торкнувся.

Всередині можна побачити старовинні вітражі, підлогу з гарбузової сосни, стелю з балками та оригінальний камін. В оголошенні зазначено: "Moody House – це не просто будинок, а спадщина".

Плімптон, штат Массачусетс

Ціна: 800 000 доларів

Рік побудови: 1669

Відреставрований будинок у Массачусетсі / Фото Realtor

Інтер'єр з історичними деталями / Фото Realtor

The Stephen Bryant House має справді історичний вигляд, наче його й не чіпали з 17 століття. Проте цей будинок із трьома спальнями відреставрували нинішні власники, які гарантують, що він безпечний і комфортний.

Вікна та каміни зі свинцевого скла – сучасні, але зроблені в старовинному стилі, щоб відповідати епосі. Кухню також доповнили новою технікою, але оригінальні риси збереглися.

Гілфорд, штат Коннектикут

Ціна: 2 395 000 доларів

Рік побудови: 1660

Старовинна нерухомість у Коннектикуті / Фото Realtor

Спальня з вишуканими шпалерами та каміном / Фото Realtor

Особняк The Pitkin Mansion площею 500 квадратів має аж п'ять спалень. Власність, безперечно, є унікальною, з великим головним будинком і двома окремими будівлями, що оточені 300-літніми деревами.

В оголошенні зазначено, що цей будинок "вважається одним із найкращих зразків дореволюційної архітектури" в Коннектикуті.

Ессекс, штат Коннектикут

Ціна: 1 895 000 доларів

Рік побудови: 1647

Оновлений будинок у Коннектикуті / Фото Realtor

Нова кухня-їдальня з оригінальною підлогою, каміном і люстрою / Фото Realtor

Історія зустрічається з сучасністю. Зовні The Nathaniel Pratt Homestead має вигляд давнього будинку. Та опинившись усередині, ви побачите повністю оновлений будинок.

Зрозуміло, що житло зазнало серйозної реконструкції, але нові меблі та декор не применшують його історичної вартості.

Ньютон, штат Массачусетс

Ціна: 4 999 000 доларів

Рік побудови: 1645

Найстаріший будинок у США, який є у продажі / Фото Realtor

У будинку сучасний інтер'єр / Фото Realtor

The Hammond House площею 650 квадратів є найстарішим і найдорожчим у списку. Будинок із сімома спальнями, кожна з яких має ванну кімнату та індивідуальну систему клімат-контролю. Також там є їдальня розміром з банкетний зал і нова кухня на величезному внутрішньому дворику з виглядом на простору галявину.

В оголошенні написали, що цей будинок поєднує в собі "шарм 1645 року та майстерність з дизайном відкритої концепції та розумними технологіями".