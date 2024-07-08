Эти пять исторических домов построены в 17 веке, то есть они старше самой страны. Взгляните на "исторические сокровища", которые заставят вас вернуться на несколько шагов во времени.

Обратите внимание Где снимали "Бриджертонов": 5 реальных имений в Великобритании, которые достойны внимания

Солсбери, штат Массачусетс

Цена: 799 000 долларов

Год постройки: 1680

Исторический дом в Массачусетсе / Фото Realtor

Старинный интерьер / Фото Realtor

Дом The Moody House с четырьмя спальнями является самым "новым" в списке. И хотя он имеет немного современного (наземный бассейн и обновленную кухню), есть несколько комнат, которых время не коснулось.

Внутри можно увидеть старинные витражи, пол из тыквенной сосны, потолок с балками и оригинальный камин. В объявлении указано: "Moody House – это не просто дом, а наследие".

Плимптон, штат Массачусетс

Цена: 800 000 долларов

Год постройки: 1669

Отреставрированный дом в Массачусетсе / Фото Realtor

Интерьер с историческими деталями / Фото Realtor

The Stephen Bryant House имеет действительно исторический вид, как будто его и не трогали с 17 века. Однако этот дом с тремя спальнями отреставрировали нынешние владельцы, которые гарантируют, что он безопасен и комфортен.

Окна и камины из свинцового стекла – современные, но сделаны в старинном стиле, чтобы соответствовать эпохе. Кухню также дополнили новой техникой, но оригинальные черты сохранились.

Гилфорд, штат Коннектикут

Цена: 2 395 000 долларов

Год постройки: 1660

Старинная недвижимость в Коннектикуте / Фото Realtor

Спальня с изысканными обоями и камином / Фото Realtor

Особняк The Pitkin Mansion площадью 500 квадратов имеет целых пять спален. Собственность, бесспорно, является уникальной, с большим главным домом и двумя отдельными зданиями,, которые окружены 300-летними деревьями.

В объявлении указано, что этот дом "считается одним из лучших образцов дореволюционной архитектуры" в Коннектикуте.

Эссекс, штат Коннектикут

Цена: 1 895 000 долларов

Год постройки: 1647

Обновленный дом в Коннектикуте / Фото Realtor

Новая кухня-столовая с оригинальным полом, камином и люстрой / Фото Realtor

История встречается с современностью. Внешне The Nathaniel Pratt Homestead имеет вид древнего дома. Но оказавшись внутри, вы увидите полностью обновленный дом.

Понятно, что жилье подверглось серьезной реконструкции, но новая мебель и декор не умаляют его исторической ценности.

Ньютон, штат Массачусетс

Цена: 4 999 000 долларов

Год постройки: 1645

Самый старый дом в США, который есть в продаже / Фото Realtor

В доме современный интерьер / Фото Realtor

The Hammond House площадью 650 квадратов является самым старым и самым дорогим в списке. Дом с семью спальнями, каждая из которых имеет ванную комнату и индивидуальную систему климат-контроля. Также там есть столовая размером с банкетный зал и новая кухня на огромном внутреннем дворике с видом на просторную лужайку.

В объявлении написали, что этот дом сочетает в себе "шарм 1645 года и мастерство с дизайном открытой концепции и умными технологиями".