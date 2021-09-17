Історичний маєток покійного актора Джона Беррімора продано за 14,7 мільйона доларів

Лос-Анджелеський комплекс Беверлі-Гіллз запустив масовий продаж маєтків ще у 2015 році. Агенти з нерухомості підрахували, що сумарна кількість прибутку від продажів становитиме 42,5 мільйона доларів. Однак не всі маєтки продалися однаково швидко. Деякі з них, як от Bella Vista, знаходять своїх покупців лише з часом.

Впродовж 6 років маєток покійного Беррімора не мав особливого попиту. Але цього літа нерухомістю зацікавився 53-річний американський режисер та продюсер Макджі. Який, як повідомляють відкриті джерела, й стане новим власником зіркової нерухомості з яскравою історією.

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Зіркова історія маєтку

Подвір'я з зоною для відпочинку / Фото Forbes

Побудований в кінці 1920-х років для відомого голлівудського режисера і сценариста Кінга Відора, особняк перейшов до дідуся Дрю Беррімор у 1927 році. Відомий актор Джон Беррімор жив в цьому будинку до своєї смерті у 1942 році. Але тут досі збереглося чимало елементів голівудської розкоші.

Подвір'я з зоною для відпочинку / Фото Forbes

Після цього маєток, відомий також як Bella Vista, був куплений у 1990-х роках режисером Тоні Скоттом (молодшим братом Рідлі Скотта), який покінчив життя самогубством у 2012 році.

Що відомо про маєток

Фасад дому / Фото Forbes

Маєток Беррімор заховано на пагорбах Беверлі-Хіллз в Лос-Анджелесі, звідки відкривається розкішний краєвид на центр міста і його околиці. В домі розташовано 7 спалень і 11 ванних кімнат.

Вітальня з каміном / Фото Forbes

Простора кухня / Фото Forbes

Головний будинок може похвалитися розкішною вітальнею з каміном, авторськими розписами ручної роботи на стелі, сигарним салоном з баром та спальнею, яка має окремий вихід на веранду. Гостьові будиночки містять кухню та спальню на кожному поверсі.

В домі збереглося багато реліквій старого Голлівуду / Фото Forbes