В течение 6 лет поместье покойного Бэрримора не имело особого спроса. Но этим летом недвижимостью заинтересовался 53-летний американский режиссер и продюсер МакДжи. Который, как сообщают открытые источники, и станет новым владельцем звездной недвижимости с яркой историей.
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Звездная история поместья
Двор с зоной для отдыха / Фото Forbes
Построенный в конце 1920-х годов для известного голливудского режиссера и сценариста Кинга Видора, особняк перешел к дедушке Дрю Бэрримор в 1927 году. Известный актер Джон Бэрримор жил в этом доме до своей смерти в 1942 году. Но здесь до сих пор сохранилось немало элементов голливудской роскоши.
Двор с зоной для отдыха / Фото Forbes
После этого поместье, известное так же как Bella Vista, было куплено в 1990-х годах режиссером Тони Скоттом (младшим братом Ридли Скотта), который покончил жизнь самоубийством в 2012 году.
Что известно о поместье
Фасад дома / Фото Forbes
Имение Бэрримора спрятано на холмах Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, откуда открывается роскошный вид на центр города и его окрестности. В доме расположены 7 спален и 11 ванных комнат.
Гостиная с камином / Фото Forbes
Просторная кухня / Фото Forbes
Главный дом может похвастаться роскошной гостиной с камином, авторскими росписями ручной работы на потолке, сигарным салоном с баром и спальней, которая имеет отдельный выход на веранду. Гостевые домики включают кухню и спальню на каждом этаже.
В доме сохранилось много реликвий старого Голливуда / Фото Forbes