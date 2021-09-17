В течение 6 лет поместье покойного Бэрримора не имело особого спроса. Но этим летом недвижимостью заинтересовался 53-летний американский режиссер и продюсер МакДжи. Который, как сообщают открытые источники, и станет новым владельцем звездной недвижимости с яркой историей.

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Звездная история поместья

Двор с зоной для отдыха / Фото Forbes

Построенный в конце 1920-х годов для известного голливудского режиссера и сценариста Кинга Видора, особняк перешел к дедушке Дрю Бэрримор в 1927 году. Известный актер Джон Бэрримор жил в этом доме до своей смерти в 1942 году. Но здесь до сих пор сохранилось немало элементов голливудской роскоши.

Двор с зоной для отдыха / Фото Forbes

После этого поместье, известное так же как Bella Vista, было куплено в 1990-х годах режиссером Тони Скоттом (младшим братом Ридли Скотта), который покончил жизнь самоубийством в 2012 году.

Что известно о поместье

Фасад дома / Фото Forbes

Имение Бэрримора спрятано на холмах Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, откуда открывается роскошный вид на центр города и его окрестности. В доме расположены 7 спален и 11 ванных комнат.

Гостиная с камином / Фото Forbes

Просторная кухня / Фото Forbes

Главный дом может похвастаться роскошной гостиной с камином, авторскими росписями ручной работы на потолке, сигарным салоном с баром и спальней, которая имеет отдельный выход на веранду. Гостевые домики включают кухню и спальню на каждом этаже.

В доме сохранилось много реликвий старого Голливуда / Фото Forbes