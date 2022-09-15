Відповідну ініціативу анонсував муніципалітет Педемонте у провінції Віченца. Таким чином влада однойменного селища прагне побороти демографічну кризу в регіоні.

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Що відомо про ініціативу селища

Педемонте – це селище із населенням близько 700 осіб. Населений пункт розкинувся у долині Валь д'Астіко, який останніми роками страждає від поступової депопуляції, характерної для багатьох італійських сіл.

Двадцять років тому тут проживали близько 800 жителів, зараз їх 700. Однак ми хочемо переламати цю тенденцію,

– розповів мер Роберто Каротта.

Він вирішив залучити інвестиції "сусідніх фондів", аби вони долучилися до фінансування нового проєкту – викупу та реконструкції старих будинків, які після цього будуть здані в оренду молодим сім'ям. Мета полягає в тому, щоб залучити в Педемонте нове населення, пояснює Каротта. Водночас перевагу віддаватимуть парам із дітьми. Завдяки цьому у селищі функціонуватимуть школи. Крім того, адміністрація зможе підтримувати основні послуги для мешканців.

Реконструкцією займеться влада муніципалітету

Незабаром на вебсайті муніципалітету Педемонте розмістять відповідне оголошення для сімей, які готові до переїзду. Мер розповідає, що наразі на реалізацію відбудови виділено 500 тисяч євро. Згодом до цієї суми додадуть ще 150 тисяч євро для боротьби з демографічною кризою.

Зараз муніципалітет планує купити покинуту будівлю, в якій після перепланування та ремонту облаштують перші 4 – 5 квартир, які здаватимуть в оренду за 1 євро на добу. Роботи планують розпочати у січні – лютому. Реалізувати перший етап робіт обіцяють до кінця 2023 року.