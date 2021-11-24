Водночас, якщо покупець заплатить повну суму, власник обіцяє розширити межі палацу. Детальніше про знижки для мільйонерів – далі.

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Що відомо про пропозицію

У США продають рукотворний острів із сучасним палацом / Фото realtor

Єдиний рукотворний острів Тарпон у Палм-Біч, є найдорожчою нерухомістю у США. Повна вартість обєкту становить 210 мільйонів доларів.

Однак цього тижня стало відомо, що мільйонери, які полюють за приватними островами, можуть отримати неймовірну знижку. Власник надав покупцям вибір: заплатити повну суму та отримати будинок 1930-х років із капітальним ремонтом, розширенням та новою прибудовою площею 1672 квадратні метри, або ж – купити землю "як є" лише за 125 мільйонів доларів.

Потрапити на приватний острів можна на човні або мостом / Фото realtor

Острів був побудований понад 80 років тому. Згодом на ньому з'явився прямокутний будинок, оточений набережною. Зараз сучасний палац має 11 спалень та 21 ванну кімнату. Якщо новий власник вирішить купити ділянку за повною вартістю, у новій резиденції додасться ще 6 спалень, 2 басейни та гараж на 6 авто.

Острів був побудований понад 80 років тому / Фото realtor

Вперше ділянка була продана у 1998 році, тоді забудовник Тодд Майкл Глейзер купив її рекордну на той час суму – 85 мільйонів доларів.

У описі зазначається, що потрапити на закритий острів можна лише човном або мостом, який проходить через сусідній острів Еверглейдс.