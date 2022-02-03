З держбюджету виділять більше мільярда гривень на будівництво соціальних об'єктів

Виділити понад 1,17 мільярда гривень на проєкти з відновлення соціальної інфраструктури, планують у 9 областях країни. Відповідне рішення схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Розповідаємо, що відомо про ініціативу.

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Проєкти з відновлення соціальної інфраструктури

Реалізація соціальних проєктів дозволить внутрішньо переміщеним особам зі східних регіонів отримати доступ до якісного житла. Загалом Кабмін планує розподілити кошти таким чином, щоб реалізувати 170 проєктів, що спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про реконструкцію чи будівництво нових медичних та освітніх закладів, закладів культури та спорту, громадських центрів та ЦНАПів. Відповідно до умов Програми, ці будівлі мають бути безбар’єрними та енергоефективними,

– зазначив Олексій Чернишов.

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Проєктом постанови розподілено 1,038 мільярда гривень спеціального фонду та 137,4 мільйона гривень загального фонду державного бюджету на реалізацію соцпроєктів у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Херсонській, Одеській та Полтавській областях.

, що у Державному бюджеті на 2022 рік передбачено субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" понад 1,44 мільярда гривень.