Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Рассказываем, что известно об инициативе.

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Проекты по восстановлению социальной инфраструктуры

Реализация социальных проектов позволит внутренне перемещенным лицам из восточных регионов получить доступ к качественному жилью. В целом Кабмин планирует распределить средства таким образом, чтобы реализовать 170 проектов, направленных на восстановление социальной инфраструктуры.

В частности, речь идет о реконструкции или строительстве новых медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, общественных центров и ЦНАПов. Согласно условиям Программы, эти здания должны быть безбарьерными и энергоэффективными,

– отметил Алексей Чернышев.

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Проектом постановления распределен 1,038 миллиарда гривен специального фонда и 137,4 миллиона гривен общего фонда государственного бюджета на реализацию соцпроектов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях.

Отметим, что в Государственном бюджете на 2022 год предусмотрена субвенция местным бюджетам на реализацию проектов в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины" более 1,44 миллиарда гривен.