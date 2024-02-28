Через зсув ґрунту будинок завис на скелі над океаном: чому власник відмовився переїжджати

У Каліфорнії під час шторму обвалився шматок берегової лінії. Як наслідок будинок Льюїса Брюггемана у прямому сенсі слова "завис" над прірвою. Здається, що оселя от-от впаде в океан.

Брюггеман заявив, що не планує переїжджати найближчим часом. Те, що дім завис над океаном, 82-річного радіолога не хвилює.

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Наразі особняк оцінюють у 12,5 мільйона фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів – 48,29 гривні). До слова, у такій драматичній ситуації опинилися відразу три будинки.

Що кажуть експерти

Хоча будівля фактично зависла над океаном, інженери та інші фахівці на сполох наразі не б'ють. Наголошують, що перебувати у власній оселі Брюггеману – наразі безпечно. Тому чоловік не збирається залишати дім.

З будинком усе гаразд, йому нічого не загрожує, і він не буде обнесений червоною стрічкою. Місто погоджується з тим, що у будівлі немає серйозних структурних проблем,

– розповів Брюггеман.



Будинок завис над океаном / Скриншот з відео



Стабілізаційних робіт не уникнути / Скриншот з відео

Водночас експерти вважають, що стабілізаційних робіт не уникнути. Вони необхідні, аби будинок зміг пережити усі майбутні урагани. Наразі за оселями спостерігатимуть. Прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься.